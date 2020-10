Jon Bon Jovi i Dorothea Hurley zaljubili su se još u srednjoj školi, a 1989. su se vjenčali nakon čega im nije bilo lako.

Glazbenik Jon Bon Jovi (58) u braku je sa suprugom Dorotheom Hurley (58) 31 godinu, a ističe da je tajna njihove dugovječnosti međusobno poštovanje i rad na odnosu.

"Odrastali smo skupa i sazrijeli smo skupa i zaista se sviđamo jedno drugome. Želimo se družiti zajedno", ispričao je Jon Bon Jovi čije je pravo ime John Francis Bongiovi Jr. za magazin People.

"Privukla me iste minute kada sam je vidio i to se nikada nije promijenilo u 40 godina", rekao je frontmen benda Bon Jovi. Par se upoznao 1980. kada su skupa išli u srednju školu u New Jerseyju, a Jon je otkrio da ga je pustila da prepisuje od nje povijest.

"Uvijek sam govorila da sam dobra u uočavanju potencijala. Imam dar. Sladak je, a ja sam površna. Priznajem to", rekla je Dorothea. "Uživamo jedno u drugome i nikada nismo pali na zamke koje slava može učiniti. Svjedočili smo tome kroz godine kada se to dogodilo ljudima s kojima smo bili bliski", dodao je glazbenik koji ističe kako je jako zaljubljen u svoju suprugu.

Supružnici skupa sve rade, pa su tako 2006. pokrenuli fondaciju Jon Bon Jovi Soul koja pomaže gladnim ljudima i beskućnicima kroz svoje restorane i banke hrane. "Jednostavno je. Staviš krov iznad nečije glave ili staviš hranu u njihove trbuhe ako možeš", objasnio je Bon Jovi.

"To je partnerstvo. Kad vidimo nepravdu ili ljude koji pate, želimo pomoći. Jako smo blagoslovljeni i imamo mogućnost raditi to", rekla je Dorothy.

Inače, supružnici imaju četvoro djece skupa, kćer Stephanie (27) te sinove Jesseja (25), Jacoba (18) i Romea (16). Iako su zaljubljeni i nakon 40 godina koje su proveli skupa, Jonu i Dorothei nije uvijek sve išlo glatko.

Naime, oni su se 29. travnja 1989. vjenčali u tajnosti u Las Vegasu što je naljutilo pjevačeve obožavateljice. Nisu se mogle pomiriti da je Bon Jovi oženjen, a ni njegov menadžer nije dobro reagirao.

"Kada sam se vratio iz Las Vegasa moj menadžer bio je bijesan. Rekao mi je 'Miljenik Amerike se oženio... To nije dobar potez za karijeru'. I naša izdavačka kuća bila je utučena", otkrio je svojedobno glazbenik koji je tada nosio laskavu titulu seks simbola.

Vijest o vjenčanju je šokirala i Jonovu majku. "Nije bila nimalo impresionirana", rekao je glazbenik. Zbog svega se skoro i njegov bend raspao, a Bon Jovi je istaknuo da su mnogi ljudi pokušali uništiti nešto predivno. Ipak, uspio je nekako pomiriti svoju titulu seks simbola i ulogu muža.

"Ona je moja stijena, stijena moje obitelji i moje karijere. Zahvalan sam da u životu imam takvu osobu u koju mogu imati povjerenja i koju mogu voljeti", rekao je svojedobno Jon.

Otkrio je i da prije nego se oženio Dorotheom, ona mu je bila oslonac i pomogla da prebrodi jedno od najgorih razdoblja u karijeri. Naime, 1986. godine je bend skoro pregorio, a njihova turneja Slippery When Wet je tek počela. Borio se s depresijom i najtežim trenucima razmišljao je da sleti autom s ceste. Broj koncerata je bio prevelik i bendov tim agenata i odvjetnika nije im davao nimalo odmora. Srećom, uspjeli su to prebroditi.