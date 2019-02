Ana Čagalj se na službenim događanjima gotovo uvijek pojavljuje u minicama, a vitke noge dodatno naglasi štiklama.

Klapa Rišpet i gosti sinoć su održali koncert u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

A jedna od poznatih uzvanica bila je i atraktivna Ana Čagalj, supruga popularnog pjevača Joška Čagalja koja je ostala vjerna odjevnom komadu koji joj tako dobro stoji.

Naime, Ana se na službenim događanjima gotovo uvijek pojavljuje u minicama, a vitke noge dodatno naglasi štiklama.

Za sinoćnji koncert, plavokosa Splićanka odabrala je srebrnu, svjetlucavu haljinu i bijele štikle, dok su frizura i make-up bili besprijekorni kao uvijek.

Par je u sretnom braku od 2006. godine, zajedno imaju tri kćeri, a kako nam je popularni pjevač sam otkrio u jednom intervjuu iz 2018. godine, nije nimalo ljubomoran na druge muškarce koji gledaju njegovu atraktivnu suprugu.

"Svjestan sam njezinog izgleda te jako ponosan na nju. Ne bih živio jednu minutu u zajednici u kojoj ima ljubomore", kratko nam je komentirao, a raspričao se i o tome kako njegova supruga reagira na njegove brojne obožavateljice. "Ona zna da sam ja dosta aktivan i partijanerski tip, ali i da su mi ona i djeca na prvom mjestu. Da sjednem na motor pa odem na neki party, da me nema vikendima. No to je moj ventil."

Pohvalio nam se i kako Ana savršeno održava kućanstvo te se jednako tako brine o njihovim kćerima, a uz sve to, baš uvijek stigne izgledati besprijekorno. Svaka čast!