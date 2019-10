Nakon Australije Jole koncertnu turneju nastavlja u Americi, gdje će nastupiti u Los Angelesu, Las Vegasu, Clevelandu i New Yorku.

Koliko publika voli splitskog pjevača Jolu, govori upravo broj obožavatelja koji su prisustvovali njegovim rasprodanim koncertima u Australiji.

Točnije, Sydney i Melbourne bili su gradovi u kojima je Jole održao nezaboravne koncerte koje će oduševljena publika zauvijek pamtiti. Postoji ta neka tajna veza između Jole i publike u Hrvatskoj, pa tako i između Jole i Hrvata koji žive izvan Lijepe Naše. Sreća i euforija mogu se jasno osjetiti u zraku, upravo u trenutku kada se Jole popne za pozornicu i progovori prve riječi. Zabave i dobre glazbe nije nedostajalo, a pjevač je još uvijek pod snažnim dojmom jer je to za njega bio veoma emotivan trenutak karijere.

Nakon i više nego uspješne koncertne turneje u Australiji Jole i njegov bend lete za Ameriku, gdje će nastupiti u Los Angelesu, Las Vegasu, Clevelandu i New Yorku. Nema sumnje u to da će Jole u Americi napraviti fenomenalne koncerte o kojima će se dugo govoriti i da će to prije svega, biti događaji vrijedni najljepših uspomena.

''Koncerti u Australiji bili su mi jedno od najljepših iskustava u životu, zahvalan sam publici koja me dočekala i zajedno sa mnom pjevala i veselila se. Pjevao sam na najprestižnijim mjestima gdje je bio rekordan broj ljudi. Srce mi je puno i ne mogu dočekati nastupe u Americi, stvarno jedva čekam'', izjavio je Jole.