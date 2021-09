JoJo Siwa i Kylie Prew snimljene kako se ljube u Los Angelesu samo nekoliko dana nakon što su se prvi put zajedno pojavile u javnosti.

Mlada američka reality zvijezda JoJo Siwa uhvaćena je kako ljubi svoju djevojku Kylie Prew prije nego se otputila na snimanje nove sezone "Plesa sa zvijezdama" s istospolnim parternima.

Djevojke su se kao par u javnosti pojavile prije nekoliko dana i to na crvenom tepihu premijere JoJinog filma "The J Team" i tamo su razmjenjivale poljupce i nježnosti pred fotografima i nimalo se nisu suzdržavale.

Bivša 18-godišnja zvijezda reality showa "Dance Moms" ranije ove godine našla se na naslovnicama kada je prvi put progovorila o pripadnosti LGBTQ zajednici i to nakon što je objavila video u kojem pleše uz pjesmu Lady Gage "Born This Way".

JoJo i Kylie počele su izlaziti ove godine, a isprva ih je povezivalo samo prijateljstvo, nedavno je izjavila kako se još uvijek identificira unutar svoje zajednice.

"Sada sam u vezi s djevojkom i zbog toga me možete zvati homoseksualkom. Nikada prije nisam bila zaljubljena niti sam ikoga privlačila osim Kylie", objasnila je.

JoJo, koju samo na Instagramu prati 11 milijuna ljudi, ne krije uzbuđenje što će biti dio takvog projekta, što je priznala i na svom Twitteru.

"Jako sam uzbuđena što ću biti dio "Plesa sa zvijezdama" i što ću plesati s djevojkom. Mislim da je to super. Bit će to nešto najbolje do sada i jedva čekam da upoznam partnericu", podijelila je s milijunima obožavateljima.