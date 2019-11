Johnny Depp nakon ružnog razvoda s Amber Heard sreću je pronašao u go-go plesačici Polini Glen.

Krajem travnja počelo se šuškati kako je holivudski glumac Johnny Depp ponovno zaljubljen i to u mladu go-go plesačicu Polinu Glen iz Rusije.

Nju je Johnny upoznao na jednoj zabavi 2018. godine, a početkom 2019. godine par je viđen u provodu u susjednom Beogradu. Također, Polina mu je bila pratnja u svibnju 2018. godine tijekom njegove turneje s bendom The Hollywood Vampires. Navodno je plesačica i koreografkinja, koja je u srednjim dvadesetima, tada uselila i u njegovu vilu na Sunset Boulevardu.

Priče o novom paru išle su toliko daleko da se šuškalo kako je Johnny htio oženiti mlađahnu ljepoticu, no umjesto da prošeće do oltara, Polina je navodno odšetala iz njegovog života zbog prevelikog medijskog pritiska.

Preciznije, plesačica je prema pisanju The Daily Maila već skupila svoje stvari iz njihove vile, a bliskim prijateljima u Sankt Petersburgu priznala je kako ju je medijska pozornost oko Johnnyja počela plašiti te se samo željela maknuti od svega.

Podsjetimo, glumac je posljednjih godinu dana medijsku pažnju plijenio kratkim i divljim brakom s glumicom Amber Heard, a nakon razvoda počele su pljuštati ružne optužbe s obje strane, no posebno s njezine. Plavokosa zavodnica tako je tvrdila kako ju je sada već bivši suprug psihički i fizički zlostavljao, posebno kada je bio pijan, no i on je iznio slične optužbe na njezin račun.

Tako je tvrdio kako ga je samo iskorištavala zbog slave i novaca te kako je često bila nasilna prema njemu, a tijekom jedne burne svađe zagasila mu je cigaretu na licu te ga gađala bocama. Slučaj je trenutno na sudu te glumica pokušava dokazati kako je Johnny i ranije bio nasilan, unatoč tome što su njegove bivše partnerice Vanessa Paradis i Winona Ryder javno stale na njegovu stranu.

"Johnny ima mnogo problema sa svojom bivšom suprugom, a onda odjednom upoznaje prekrasnu plesačicu koja ništa ne želi od njega i zapravo nije ni znala tko je on na početku. Upoznali su se na privatnoj zabavi na kojoj joj je Johnny ljubazno prišao", u travnju je otkrio izvor blizak glumcu, a Johnny nikaa anije komentirao svoj odnos s Ruskinjom.

Čini se kako glumca posljednjih godina prate samo nevolje, no kako se kaže, nakon svake kiše dođe sunce.