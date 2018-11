Rade Šerbedžija tvrdi da je bio prijatelj s Johnnyjem Štulićem, što ovaj demantira.

Rade Šerbedžija priprema koncertnu turneju diljem Srbije, a svoje nastupe posvetit će nedavno preminuloj kolegici Mileni Dravić. Njegova koncertna turneja nosit će naziv ''Meni se dušo od tebe ne rastaje'', upravo po stihovima pjesme koju je napisao nekadašnji frontmen Azre, Johnny Štulić. Rade je to objasnio tako da se za taj naziv odlučio, između ostalog, jer je bio prijatelj sa Štulićem.

''Štulić me znao u ponoć zvati u šetnju po Zagrebu. S njim se najljepše šutjelo. Imali smo čudno prijateljstvo. Pitao sam ga da mi napravi pjesmu za predstavu Hrvatski slavuj koju sam režirao 1989. godine u Zagrebu. Branimir je napravio pjesmu 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' za samo otvaranje te predstave na sceni. Eto, sada mu naslovom ovih koncerata šaljem poruku, kao starom prijatelju'', kazao je nedavno Šerbedžija.

Ipak, sada se oglasio i legendarni glazbenik koji tvrdi suprotno.

''Taj Rade mračno laže. Nikad ga nisam zvao u šetnju po Zagrebu, niti sam mu napravio pjesmu, niti smo ikada bili prijatelji. Upravo obrnuto, on me jednom, po svojoj želji, provozao svojim Mercedesom da bi s njime šutio. Međutim, Rade je iskoristi taj svoj poziv da mi tu pjesmu lakše otuđi i ubaci u svoju predstavu bez pitanja. Dapače, da to sakrije, on ju je potom i snimio, a sad već tim gnjusnim lažima opravdava i sam razlog svog opakog postojanja. Ja sam pjesmu 'Meni se dušo od tebe ne rastaje' izveo premijerno početkom rujna 1989. u Zagrebu, na Omladinskoj TV postaji. Tom prilikom sam boravio samo tjedan dana u Zagrebu i to mi je bila jedina posjeta Jugoslaviji te godine. Ja nikad nisam bio prijatelj s njime i nikad ga u životu nisam nazvao. On je mene i to mu je vjerojatno i najbolji opis u njegovoj knjizi, otuda, znajući dobro da nikad ne bi dobio odobrenje da pjesmu koristi u toj predstavi. Kao i inače, on jednostavno izmisli cijelu priču da sve to još više zamuti. Sada, pored višegodišnjih nastupa, on već ima i turneju pod tim imenom'', kazao je Štulić, a prenosi RTS.