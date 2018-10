Johnny Depp oglasio o nasilju u braku i navodnom zlostavljanju bivše supruge Amber Heard.

Američki glumac Johnny Depp prekinuo je šutnju o odnosu s bivšom suprugom Amber Heard i opovrgnuo sve tvrdnje da je bio iznimno nasilan prema njoj.

U svom prvom intervjuu o "nasilnom braku" glumac je za magazin GQ ispričao kako su prošle tri godine za njega zapravo bile perverzne i kako su itekako loše utjecale na njega. Osjećao je da ga ljudi drukčije gledaju nakon što ga je Amber optužila za zlostavljanje u njihovu domu u Los Angelesu.

Johnny Depp i Amber Heard (Foto: Getty Images)

Johnny je u intervjuu optužio holivudske moćnike za pokušaj ušutkavanja i priznao kako je bio spreman povući se iz glume ukoliko se urota protiv njega nastavi. No nastavio je s inzistiranjem iznošenja prave istine na vidjelo i održavanja reputacije holivudske zvijezde.

"Boli me. Najviše me boli što me se predstavljalo kao osobu koja nikad ne bih mogao postati. Znate, ozlijediti nekoga koga volim? Poput nekog nasilnika? Ne, ja to nisam učinio, to nije meni slično", izjavio je John.

"Zato sam isprva odlučio šutjeti. Znao sam da će me taj glas pratiti i da će postajati sve gore. Nisam namjeravao ulaziti u prepiranje s bilo kime. Odlučio sam pustiti sve da govore što žele i sve prepustiti svojim odvjetnicima. Nisam želio pričati o tim glupostima", objašanjava John i dodaje kako je bio svjestan da će mu ugled biti uništen.

"Ljudi su počeli objavljivati u medijima da sam lud, da se trebam podvrgnuti psihološkim testiranjima. Ma lude stvari", izjavio je Johnny

Johnny Depp (Foto: Getty Images)

Nakon razvoda koji ga je koštao 5,5 milijuna dolara Deppa je tužio i bivši menadžer da mu nije vratio zajam od čak 18 milijuna dolara. Uz to, slijedila je tužba bivšeg odvjetnika kojem navodno nije platio usluge te optužbe članova ekipe sa snimanja filma "City of Lies", koji su ga optužili za nasilno i alkoholizirano ponašanje.

"Ljudi iskorištavaju svaku priliku da me optuže za nešto. To je i više nego očito", smatra glumac.

Podsjetimo, Amber Heard je Johnnyja Deppa optužila da ju je napao u njihovu domu, bacio mobitel u lice te je objavila fotografije lica u modricama. Glumcu su tada velika podrška bila njegova djeca koju je dobio u braku s francuskom glumicom Vanessom Paradise, 19-godišnja Lily-Rose i 16-godišnji John.

Johnny Depp (Foto: Getty)

Johnny i Amber na kraju su uspjeli postići sudsku nagodbu i tako okončati brak.

"Naša je veza bila strastvena i intenzivna, ali uvijek se temeljila na ljubavi. Nije postojala namjera prouzročivanja fizičke ili emocionalne boli", pisalo je u službenoj izjavi.