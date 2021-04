Jonathan Bennett i Jaymes Vaughan otkrili kako teku pripreme za njihovo vjenčanje kojemu se jako vesele i što je pošlo po zlu na samom početku planiranja.

Američki glumac i zvijezda filma "Mean Girls" 39-godišnji Jonathan Bennett u pripremama je za vjenčanje sa svojim odabranikom Jaymesom Vaughanom, no izgleda da im nije sve pošlo po planu ni kako su zamislili.

39-godišnji glumac prisjetio se velikog izazova, u što se zapravo pretvorilo traženje mjesta za savršenu svadbu i za magazin "The Knot's" otkrio kako im je vlasnik imanja Palace Resorts u Meksiku zabranio da se tamo vjenčaju jer su u istospolnoj vezi.

"Nakon što smo se zaručili, vlanik imanja nam je rekao da se ne možemo kod njega vjenčati jer smo dvojica muškaraca i da se to kosi s njegovim moralom. Bio je to osjećaj kao da me netko udario u trbuh. U tom smo trenutku odlučili da će naše vjenčanje biti veće od nas samih. To je naš dan, ali ne radi se samo o nama već o LGBTQ+ zajednici. Zato nam je cilj razglasiti vijesti o tome što je više moguće", priznao je Jonathan.

Unatoč prvotnim problemima, par je ipak uspješno pronašao mjesto za svoj dan iz snova.

"Vidjeli smo na društvenim mrežama jedan hotel i znali smo da smo tamo dobrodošli, što su nam jasno poručili i iz njihovog marketinga. Kada smo prvi put došli s idejom da se želimo kod njih vjenčati, bili su oduševljeni i uzbuđeni zbog nas", ispričao je glumac.

Jaymes je zaprosio Jonathana u studenom prošle godine ispred prijatelja i članova njihovih obitelji, a sve detalje o velikom vjenčanju ipak ne žele još podijeliti sa svima. Osim da su odabrali mjesto, zna se i da su sami dizajnirali vjenčano prstenje s dijamantima, da neće puno odstupati od tradicije, ali da će se pobrinuti da se svi gosti osjećaju jednako ugodno.

Jaymes se odlučio potruditi da im taj trenutak ostane zauvijek u sjećanju pa je dao izraditi i posebno prstenje, a izveo je i serenadu koju je sam napisao za tu priliku.

"Kada sam shvatio da će me Jaymes zaprositi bio sam jako uzbuđen. Počeo sam histerično vrištati jer jednostavno nisam znao kako da se izrazim", priznao je Jonathan.

Dodao je i kako jedva čeka vjenčanje te da je od prvog trenutka kada je vidio Jaymesa znao da trebaju biti zajedno.

"Ovo što mi imamo zaista je posebno. To je stvar o kojoj ljudi snimaju filmove ili pišu pjesme. Mislim da obojica znamo od istog trenutka da smo stvoreni jedno za drugo. Osjećam da ne postoji ništa na svijetu što mi ne bismo mogli zajedno učiniti", izjavio je Jonathan u intervjuu za magazin People.