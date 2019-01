Američki glumac hrvatskog porijekla John Malkovich glumi u novoj predstavi nadahnutoj životom holivudskog producenta Harveya Weinsteina i tvrdi da bi ona mogla djelovati "uznemirujuće" na publiku, pišu britanski mediji.

Kazališni komad pod nazivom "Bitter Wheat" napisao je David Mamet, dobitnik Pulitzerove nagrade, koji će predstavu i režirati, a njezina premijera očekuje se u lipnju u londonskome West Endu.

Riječ je o "crnoj farsi o jednom vrlo lošem medijskom mogulu", rekao je Malkovich za BBC News.

Puno je žena optužilo Weinsteina za silovanje ili za seksualno zlostavljanje, a njihove optužbe rezultirale su osnivanjem pokreta #MeToo.

Weinstein i dalje odbacuje bilo kakve optužbe koje ga krive za seks bez pristanka te za njih tvrdi da su "očigledno lažne".

Malkovich kaže da je lik Harveya Weinsteina bio inspiracija za predstavu te da je predstava svojevrsna "reakcija na sve vijesti koje su se o njemu pojavile u medijima tijekom prošle godine".

No Weinsteinovo prljavo rublje u međuvremenu je izašlo na vidjelo. Predstava posredno istražuje kako je i zbog čega ljudima na visokim pozicijama u industriji zabave desetljećima dopušteno neprikladno i kažnjivo ponašanje.

Kazališni komad "Bitter Wheat", u kojemu će glumiti i britanska glumica Doon Mackichana, odvija se u aktualnom vremenu, a Malkovich glumi Barneya Feina, izopačenoga holivudskog producenta.

"Naravno, predstava bi mogla uznemiriti osobe koje su imale slična loša iskustva, a u predstavi se eksplicitno prikazuju", kazao je Malkovich, dodajući da se "mnogima to možda neće svidjeti. No ja na to ne mogu utjecati. Osobno mislim da je riječ o iznimno dobrome scenariju", izjavio je John.

Malkovich je najpoznatiji po ulogama u filmovima "Dangerous Liaisons", "John Malkovich", "Con Air" i "Mulholland Falls".

Nove obožavatelje ''pridobio'' je u božićno vrijeme kad je sa Sandrom Bullock glumio u Netflixovu filmu "Bird Box".

Nedavno se pojavio i u TV programu u ulozi Herculea Poirota. Riječ je o najnovijoj BBC-jevoj adaptaciji djela Agathe Christie, "The ABC Murders".

