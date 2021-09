John Lydon progovorio je o teškom stanju svoje supruge Nore Foster u britanskom showu "Good Morning Britain".

65-godišnji John je u razgovoru s voditeljicom Susannom Reid kroz suze rekao kako nikada neće napustiti 78-godišnju suprugu koja se bori s teškom bolešću.

John i Nora vjenčali su se 1979. godine, a njihovoj sreći nije bilo kraja sve do 2018. godine kada je njoj postavljena dijagnoza.

"Sve je počelo žestoko i jako brzo. Liječnici su me zasuli pitanjima - kada su počeli simptomi? Ali im nisam znao na to odgovoriti, uvijek je znala gubiti ključeve. Jesu li već to rani pokazatelji? Danas se može vratiti 20 godina unazad i sjećati se najmanjih detalja iz tog perioda. To je fascinantno. Za mene je to putovanje na kojem moram biti i neću je nikada napustiti", izjavio je John.

Ranije ove godine progovorio je o prihvaćanju Noring stanja i prihvaćanja činjenice da je ono neizliječivo i neće se poboljšati.

"Postao sam njezin glavni skrbnik i to je nešto na što sam ponosan. I dalje vidim njezinu osobnost, još uvijek postoji, ali sve mi je to malo zbunjujuće. Nikada nemojte odustati od takvih ljudi, oni će uvijek biti tu", poručio je glazbenik.

John je otkrio i kako se sreća njihova 45-godišnjeg braka krila u svađanju.

"Vikali smo jedno na drugo i svađali se s velikim zadovoljstvom. Bilo je to olakšavajuće, morate to raditi i riješiti se tereta", izjavio je.

Pri kraju intervjua, emocionalni John je pogledao u kameru i kroz suze izjavio: "Reci Nori da ju volim" na što je malo tko od gledatelja mogao ostati ravnodušan.