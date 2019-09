Glumac Joe Keery poznat je po bujnoj kosi, no njegova nova frizura užasnula je fanove.

Hit-serija "Stranger Things" u zvjezdanu orbitu je lansirala mlade glumačke nade koje glume u njoj, a među njima i Joea Keeryja, 27-godišnjeg mladića čiji je zaštitni znak postala njegova nevjerojatno bujna kosa koju stilizira na čudne načine.

Zahvaljujući svojoj ulozi Stevea, Joe je stekao planetarnu popularnost i milijune obožavateljica diljem svijeta. Od kada je stupio na scenu 2015. godine, Joe ne prestaje osvajati srca fanova, ali ni slavnih dama koje mu se po crvenim tepisima dolsovno znaju vješati o vrat. Ili je barem donedavno tako bilo.

Naime, najnoviji potez mladog glumca užasnuo je fanove i izazvao salve kritika na internetu. Joe je odlučio promijeniti frizuru, pa je odrezao šiške i to na vrlo nelaskav način. Kratke šiške zamijenile su valovite bujne pramenove.

Joe je novu frizuru pokazao na Chanelovom eventu u Los Angelesu i rastužio je brojne obožavatelje i obožavateljice.

"Tko je zaslužan za njegovu novu frizuru?" bijesni fanovi već traže krivca na Twitteru, a neki su već pronašli i sličnost s frizurom Jima Carreyja u "Glup i gluplji". Memova, naravno, ne nedostaje.

I love joe keery but it had to be said pic.twitter.com/zf267Pifsu