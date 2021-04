O pokojnoj voditeljici Caroline Flack je snimljen dokumentarac "Caroline Flack: Her Life and Death" u kojem o njoj progovaraju sestra blizanka Jody, majka Christine te njeni prijatelji.

Caroline Flack pronađena je mrtva u svom londonskom stanu 15. veljače prošle godine nakon što si je oduzela život, a bila je to vijest koja je šokirala javnost.

Channel 4 je snimio dokumentarni film o voditeljici showa "Love Island" pod nazivom "Caroline Flack: Her Life and Death" u kojem o njoj između ostalih govori i njezina sestra blizanka Jody Flack.

Jody je otkrila da se Caroline od tinejdžerskih dana teško suočavala s ljubavnim problemima i uvijek bi ju ponijelo zaljubljivanje, no kad bi sve krenulo krivim putem, nije mogla podnijeti tu silnu bol.

"On je bio malo stariji i to je bilo dramatično, tajno i jako uzbudljivo. No kada nije više funkcioniralo, bila je slomljena. Pobjegla je od kuće i nismo znali gdje je. Jako, jako, jako se emocionalno borila. Bila je u teškoj depresiji. Takav uzorak se nastavio kroz njezin život", progovorila je o njenoj prvoj tinejdžerskoj ljubavi.

Flack bi se slomila nakon svake propale veze. "Uzimala bi puno tableta, puno pila i završila u bolnici. Mislila je da se ne može nositi s tim osjećajem", rekla je Jody.

U dokumentarcu se prisjetila bolnih trenutaka svoje sestre Caroline sjedeći za kuhinjskim s njihovom majkom Christine i međusobno su izmjenjivale uspomene. Christine je rekla da je njezina kći prvi put zbog predoziranja završila u bolnici tijekom studija glume na Cambridgeu.

"Završila je jednu ozbiljnu vezu i onda smo dobili poziv da je uzela neke tablete i nalazi se u bolnici. Znali smo da ta njezina reakcija nije u redu. Jednostavno se nije mogla nositi sa slomljenim srcem", ispričala je Christine.

Bilo je poznato da Caroline prolazi kroz teško razdoblje nakon problema s bivšim dečkom s kojim ju je čekalo suđenje što je rezultiralo i padom u njezinoj karijeri, no javnost nije očekivala da će si 39-godišnja voditeljica oduzeti život.

Ipak, njezina obitelj i prijatelji su u dokumentarcu otkrili da su se uvijek bojali da će Flack učiniti nešto drastično. "Sve je počelo nakon njenog prvog predoziranja. Doktor je rekao da misli da je to samo jedan, zasebni događaj, no da nakon toga uvijek postoji mogućnost da će Caroline to ponoviti. Bojali smo se što će biti sljedeći okidač za takvo nešto", ispričala je majka pokojne voditeljice.

S Channela 4 su objasnili da je dokumentarni film o slavi, društvenim medijima i mentalnom zdravlju te što se može dogoditi kada se sve to nagomila jednoj osobi. Govori o obitelji i prijateljstvu, ali i kako se nositi s time da je netko blizak vama je na putu samouništenja.

U dokumentarcu ima puno dirljivih trenutaka, pogotovo kad Carolineina majka Christine pokazuje stare obiteljske fotografije i govori o uspomenama i prošlosti.

Inače, kako su strani mediji izvještavali, britanska zvijezda uzimala je antidepresive za svoje mentalne probleme i bojala se nadolazećeg suđenja za napad na bivšeg dečka Lewisa Burtona (28). Hitna pomoć u Carolineinu domu bila je dan prije nego što je pronađena mrtva jer su strahovali za njezinu dobrobit.

Ne ustručavajte se potražiti pomoć

Ako se vi ili netko vama blizak suočava s određenim psihološkim poteškoćama ili se jednostavno nalazite na životnom raskršću u potrazi za pravom odlukom, nemojte se nikad ustručavati i pitati za pomoć i razgovor. Donosimo vam nekoliko kontakata gdje možete porazgovarati s punim povjerenjem sa stručnjacima koji će vam sigurno pomoći:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb

Nazovite na telefon 01/2376-470 kad god vam zatreba pomoć od 0 do 24 sata, liječnici su uvijek spremni porazgovarati s vama i pomoći vam.

U Centar za krizna stanja pri KBC-u Zagreb možete doći i bez najave i uputnice svakim danom između 8 i 20 sati.

Hrabri telefon

Ako ste maloljetno dijete ili roditelj koji se suočava s različitim odgojnim izazovima, možete se obratiti stručnjacima na Hrabrom telefonu.

Ako ste dijete, nazovite na besplatni broj 116-111.

Broj Hrabrog telefona za mame i tate je 0800-0800. Linija je otvorena svakim radnim danom od 9 do 20 sati.

Psihološki centar TESA

Psihološki centar TESA udruga je koja već 25 godina daje besplatnu psihološku pomoć i podršku zdravom razvoju građana.

Nazovite na broj: 01/4828-888 - radnim danom od 10 do 22 ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr