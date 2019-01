Joanne Beckham navodno se uslijed razmirica s partnerom Krisom Donnellyjem odlučila s njime fizički obračunati.

Joanne Beckham, mlađu sestru bivšeg nogometaša Davida Beckhama, ispitala je policija usred istrage koju provodi o optužbama da je bivšeg partnera, reality zvijezdu Krisa Donnellyja tukla i gađala daljinskim upravljačem u lice.

Naime, Kris tvrdi kako je napadnut od strane Joanne nakon verbalnog sukoba.

"Joanne je započela svađu. Okrenuo sam se i pogodio me daljinski upravljač u lice. Bio sam šokiran, i u trenutku kada se to dogodilo otišao sam", izjavio je 33-godišnji Kris za The Sun.

Uz to tvrdi kako je nakon svega na mobitelu imao 45 propuštenih Joannnenih poziva koja ga je uvijek htjela kontrolirati, pa je odlučio zvati policiju i prijaviti uznemiravanje.

No kada je policajac vidio plavu modricu na Krisovu oku, savjetovao mu je da podnese prijavu za napad.

Nesuglasice među bivšim parom započele su s Joanninim sumanjama da joj je Kris nevjeran i provjeravanjem poruka na njegovom mobitelu. Inače Joanna i Kris roditelji su jednogodišnje kćeri, a tijekom božićnih praznika Krisu je bilo zabranjeno viđati je. On sam se preselio u roditeljski dom u Shrewsburyju.

Policija nakon ispitavanja Joanne nije poduzela nikakve druge radnje ali pretpostavlja se kako će David platiti pravne troškove, prenosi The Sun. Uz to David navodno sve poduzima kako bi Krisu bilo ograničeno komuniciranje s kćeri.

Joanne nije željela komentirati novonastalu situaciju.