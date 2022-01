Joan Collins se udavala pet puta, a sve je šokirala priznanjem o prvom suprugu, koji ju je napastovao na prvom spoju.

Legendarna glumica Joan Collins (88) u novom je dokumentarcu ispričala brojne dosad nepoznate detalje o svojih pet brakova, a sve je šokirala priznanjem da ju je prvi suprug silova na njihovu prvom spoju, prenosi Daily Mail.

Za Maxwella Reeda kaže da se udala zbog srama nakon što ju je silovao, a kasnije ju je pokušao "prodavati" starijim muškarcima za seks za jednu noć po 10.000 funti. "Imala sam 17 godina, a on je imao 31. Drogirao me i usred noći sam došla sebi, probudila sam se u njegovoj dnevnoj sobi dok se seksao samnom", rekla je glumica. Nakon što je zatražila razvod od njega, tražio ju je da mu plaća 950 funti mjesečno jer je smatrao da ju je on otkrio. Danas kaže kako ju je taj brak koštao u današnjoj protuvrijednosti čak dva milijuna funti.

Collins je u dokumentarcu koji se emitirao na BBC-u ispričala brojne detalje iz svoga života, a osvrnula se i na susret s Marilyn Monroe. Upravo Monroe upozorila ju je na "holivudske zvijeri", uključujući i Daryla Zanucka, koji ju je kasnije pokušao napastovati.

Prve filmske uloge dobila je sa 17 godina, a sada je rekla kako njezin otac nije bio oduševljen njezinim izborom karijere, jer je i sam bio agent koji je otkrivao talente. "Moj otac nije htio da budem u svijetu showbiza jer je znao sve što to nosi za sobom. Mislio je da ću do 24. godine otići jer je znao kakvi su muškarci u tom poslu", rekla je Joan.

Drugi put je pred oltar stala 1963. godine, a udala se za pop-zvijezdu Anthonyja Newleyja, s kojim je dobila dvoje djece, Taru i Alexandera. Skupa su proveli šest godina, a s trećim suprugom Ronom Kassom stala je pred oltar 1972. godine te su u braku dobili kćer Katy. Velika tragedija pogodila je njezinu obitelj kada joj je kćer Katy doživila nesreću. Udario ju je automobil te je dobila strašnu ozljedu mozga. "Katyna nesreća je nešto najgore što mi se dogodilo u životu. Liječnici su mu rekli da će umrijeti", priča slavna glumica.

Od trećeg supruga rastala se 1983., a na jednom tulumu upoznala je Petera Holma, svog četvrtog supruga. U to vrijeme je bila na vrhuncu karijere jer se upravo tada emitirala serija "Dinastija", u kojoj je ona odigrala legendarnu ulogu Alexis Carrington. "Nitko od mojih prijatelja nije mu vjerovao, no bila sam zaljubljena", govori danas Joan. Percy Gibson njezin je peti suprug, 32 godine mlađi od nje, s kojim se vjenčala 2000. godine. "Bili smo ludo zaljubljeni, napokon sam pronašla svoju srodnu dušu", kaže za petog muža legendarna glumica za kojom su uzdisali brojni poznati muškarci.

Kraljici Elizabeti teško padaju gnjusne optužbe protiv njezina omiljenog sina, no ostat će bez svega ukoliko ga proglase krivim +12

Usred nastupa joj je ispao minijaturni topić pa umalo ostala potpuno gola pred milijunima ljudi: "Sada svi gledaju u mene" +20