Jimmy Page je od 2014. u vezi sa Scarlett Sabet, koja je od njega mlađa 45 godina, a gdje god se pojave zajedno, ukradu sve poglede.

Gitarist i osnivač legendarnog benda Led Zeppelin, 77-godišnji Jimmy Page, stigao je u Veneciju povodom premijere filma "Becoming Led Zeppelin".

Sa sobom je poveo i svoju 45 godina mlađu djevojku, pjesnikinju Scarlett Sabet s kojom zbog velike razlike u godinama uvijek privlači pažnju, a ništa drugačije nije bilo ni sad.

Dok su šetali crvenim tepihom držeći se za ruke, sve su oči bile uprte u njih, no oni su gledali samo jedno u drugo i pred kamerama izmijenili nekoliko nježnih dodira i zagrljaja. Pažnju je plijenila i haljina u stilu spavaćice koju je nosila Scarlett i koja je naglasila njezinu vitku figuru i porculansku put.

Inače, Page i Sabet upoznali su se 2014. godine u jednoj londonskoj knjižari u kojoj je ona čitala svoju poeziju. "Tvoje pjesme režu poput noža", rekao joj je tada slavni glazbenik i među njima je odmah zaiskrilo. Ipak, ispočetka nije sve teklo glatko i Scarlet je bilo prilično neugodno zbog medijskih napisa o njihovoj vezi.

"Sve je to zanimljivo jer na papiru izgleda kao velika razlika u godinama, no sve se promijeni kada stane ispred mene. Vjerojatno će se mnogi složiti da sam učinila neobičan izbor kada su dečki u pitanju. U početku mi je bilo neugodno i, iskreno, sramila sam se svega", priznala je prošle godine za Daily Mail, no dodala je i kako je sada sretna što ima Jimmyja u svojem životu.