Jim Carrey izjavio je kako bi tužio Willa Smitha da njemu učini isto što i Chrisu Rocku, a podržali su ga i mnogi fanovi.

Glumac i komičar Jim Carrey stao je uz bok mnogim poznatima koji su osudili ponašanje Willa Smitha na Oscarima ove godine.

Carrey je u gostovanju preko videopoziva za CBS rekao: ''Pozlilo mi je nakon što sam čuo ovacije publike. Osjećao sam se kao da je Hollywood samo masa jada bez svrhe. To je bio čisti pokazatelj da više nismo kul klub.''

Očito mu ovacije publike na ponašanje Smitha nisu sjele, a osvrnuo se i na žrtvu ovog sukoba.

''Rock ne želi gnjavažu oko toga, ali ja bih na njegovom mjestu već iduće jutro najavio da tužim Willa za 200 milijuna dolara. Taj video će zauvijek biti dostupan, bit će sveprisutan. Ta uvreda će trajati jako dugo. Ako želite vikati iz publike i tako pokazati da vam se nešto ne sviđa ili napisati nešto na Twitteru, svejedno, ali nemate pravo ustati, otići na pozornicu i udariti nekoga samo zato što je nešto rekao'', oštro je rekao Carrey.

Intervju se dalje nastavio, a kad je voditeljica htjela izreći svoje mišljenje o cijeloj situaciji te da je sukob samo eskalirao, Jim ju je prekinuo.

''Nije eskaliralo, došlo je niotkuda. Will se bori s nečim u sebi i to ga frustrira. Želim mu sve najbolje i nemam ništa protiv njega. Napravio je puno dobrih stvari, ali ovo nije bio dobar trenutak. Bio je to samo sebičan postupak koji je zasjenio sve ostalo!''

Inače dobar prijatelj Willa Smitha, ovog se puta oštro okrenuo na njega, a čini se kako će se o ovom događaju još dugo pričati.

O incidentu se oglasila i Jada zbog koje je sukob nastao te Rock koji je bio meta.

"Ovo je sezona zacjeljivanja i tu sam zbog toga", napisala je Jada na svojem Instagramu, a Chris je za cjelokupnu situaciju samo rekao: ''Još uvijek dolazim k sebi, ali u jednom ću trenutku sve komentirati. Bit će to ozbiljan razgovor, bit će smiješan, ali zasad ću se šaliti.''

