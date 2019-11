Tijelo glumca Charlesa Levina pronađeno je 15. srpnja u planinama.

Nestanak glumca Charlesa Levina 8. srpnja prijavio je njegov sin.

Levin, koji je se pojavljivao u serijama Seinfeld, Night Court i Golden Girls, posljednji je put viđen u gradiću Grant Pass u Oregonu.

U objavi koju je u javnost pustila policija pisalo je da je uvijek bio sa svojim psom imena Boo Boo Bear te da posjeduje narančasti Fiat.

U petak je suženo područje potrage nakon što je policija pronašla njegov automobil, u kojem je bio njegov mrtav ljubimac. Uskoro je pronađeno i tijelo. Dogodilo se to 15. srpnja, a tek sada su otkriveni jezivi detalji njegove smrti.

Kako je izvijestila policija, njegovo tijelo pronađeno je u planinskoj provaliji te je bilo djelomično pojedeno od strane ptica, preciznije crvenoglavih strvinara. Riječ je o pticama koje su poznate po tome što vole trulo meso mrtvih životinja, ali očito i ljudi.

Na njegovom tijelu tako su pronađeni životinjski tragovi, poput ptičjeg perja, izmeta, ali i brojnih ugriza.

Levin je imao uloge i u nekoliko filmova kao što su The Golden Child, Annie Hall i This Is Spinal Tap, a u trenutku smrti imao je 70 godina.