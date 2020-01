Mlada britanska pjevačica Jesy Nelson postala je svjetski poznata zahvaljujući ženskoj grupi Little Mix s kojom rastura.

Jade Thirlwall, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock i Jesy Nelson poznatije su kao jedna od trenutačno najpopularnijih ženskih glazbenih skupina na svijetu - Little Mix.

One su se okupile 2011. godine te postale prva skupina koja je pobijedila u slavnom talent showu "The X Factor", nakon čega su potpisale ugovor sa Simonom Cowellom i njegovom izdavačkom kućom Syco Music, a ostalo je povijest.

Djevojke danas uživaju veliku popularnost, posebno u Velikoj Britaniji, a jedna od članica, 28-godišnja Jesy Nelson, u utorak je bila glavna zvijezda na dodjeli nagrada National Televison u Londonu.

U narančastoj korzet-haljini s dekolteom i prorezom, nema tko nije gledao u mladu glazbenicu te se divio oblinama po kojima je itekako poznata.

Ipak, u počecima, Jesy je često bila na udaru kritika zbog oblina, o čemu je često znala otvoreno govoriti. S vremenom je stjecala samopouzdanje te ju danas mnoge žene gledaju kao ikonu.

Jesy je nekada radila kao konobarica, no nikada nije odustala od svojih snova. U utorak je u Londonu primila nagradu za svoj emotivni dokumentarac "Jesy Nelson: Odd One Out", a u govoru je zahvalila i dečku Chrisu Hughesu za to što joj svaki dan podiže samopouzdanje te ju ohrabruje da ide dalje.

Dokumentarac prati njezine probleme sa samopouzdanjem te online trolovima koji su se rugali njezinu izgledu. Ova je nagrada i za njih, ali kao šaka u oko.