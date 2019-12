Godinama se šuškalo kako su Marie Frederiksson i Per Gessle iz dua Roxette bili više od prijatelja, a svoju su vezu opjevali u velikom hitu "It Must Have Been Love".

Švedska pjevačica Marie Frederiksson, dio nekad vrlo popularnog dua Roxette, umrla je prošlog ponedjeljka u 62. godini.

Marie je preminula u svom domu nakon duge i teške bolesti koja joj je dijagnosticirana 2002. godine. Riječ je o tumoru na mozgu, a plavokosa pjevačica iza sebe je ostavila supruga Mikaela Bolyosa te njihovo dvoje djece, 26-godišnju kćer Inez Josefin i 23-godišnjeg sina Oscara.

"S velikom tugom javljamo da jedne od naših najvećih i navoljenijih umjetnica više nema. Marie Fredriksson preminula je ujutro 9. prosinca od posljedica bolesti koju je pratila", stoji u priopćenju koje je izdala njezina obitelj.

Frederiksson je 1986. počela raditi s kolegom Perom Gessleom, koji joj je zatim postao partner u grupi Roxette. Njihov prvi singl "Neverending Love" bio je vrlo uspješan u Švedskoj. Globalna slava stigla je tri godine potom pjesmom "The Look" s njihova drugog albuma "Look Sharp!"

To se dogodilo slučajno, nakon što je mladi Amerikanac na studiju u Švedskoj kupio njihovu drugu ploču i odnio je kući u Minneapolis pa uvjerio lokalnog DJ-a da "The Look" pušta na radiju. Bio je to njihov prvi broj jedan na Billboardovoj ljestvici. Uslijedila su još tri, "Listen To Your Heart," "It Must Have Been Love"," i "Joyride".

"It Must Have Been Love" postala je jedna od najljepših ljubavnih balada svih vremena, a Marie je sa sobom u grob ponijela i istinu je li u njoj opjevana ljubav između nje i njezinog kolege iz benda.

O tome se godinama šuškalo, no oni su jedno o drugome pričali samo kao o prijateljima. Per se s kolegicom oprostio na Facebooku riječima koje slamaju srce.

"Vrijeme tako brzo prolazi. Ne tako davno provodili smo dane u malom stanu u Halmstadu, slušali glazbu koju smo oboje voljeli, dijelili snove i maštali. I kakav smo san na kraju zajedno ostvarili! Hvala ti, Marie, za sve. Bila si fenomenalna glazbenica, nevjerojatan zabavljač. Hvala ti što si mojim crno-bijelim pjesmama dala najljepše boje. Bila si najbolji mogući prijatelj posljednjih 40 godina. Ponosan sam, počašćen i sretan što sam toliko puno tvog vremena, talenta, topline i humora podijelio s tobom. Sva moja ljubav ide tebi i tvojoj obitelji. Više ništa neće biti isto", napisao je na Facebooku.