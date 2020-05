Jessica Simpson je uz pomoć trenera uspjela skinuti više od 40 kilograma prekomjerne težine.

Britanska pjevačica Adele nedavno je uspjela šokirati cijeli svijet svojom drastičnom transformacijom i gubitkom više od 40 kilograma tjelesne težine, nakon čega je postala gotovo neprepoznatljiva i mnogi se pitaju kako joj je to pošlo za rukom.

No nije Adele jedina kojoj je to uspjelo. Njezina 39-godišnja američka kolegica Jessica Simpson nedavno je javno progovorila o gubitku kilograma nakon rođenja treće kćeri Birdie Mae s kojom je u trudnoći došla do 110 kilograma. A sada se novom figurom pohvalila na društvenim mrežama i to fotografijom na kojoj ponosno pozira samo u grudnjaku i kratkim hlačicama. Jessica je također uspjela smršavjeti više od četrdeset kilograma ali ne bez odricanja i napora.

Njezin trener Harley Pasternak otkrio je da su zajedno napravili plan o vođenju brige za njezino brige ali i koji će joj pomoći da se bolje osjeća u vlastitom tijelu.

"Nismo radili nikakve ekstremne dijete ni programe radikalnog vježbanja. Dogovorili smo se da će dnevno raditi 12 tisuća koraka, svaki dan prije nego legne u krevet. Potrebno joj je 7 sati sna, barem 1 sat dnevno bez tehnologije", izjavio je Pasternak.

Uz to Jessica se drži lagane dijete koja se sastoji od tri puna obroka i dvije užive, a u organizam najviše unosi proteine namirnice bogate vlaknima.

Njezin najnovije objave na društvenim mrežama dobile su brojne pohvale i njezini su obožavatelji zaključili da izgleda sjajno.

"Izgledaš jednostavno predivno! Samo tako nastavi ljepotice", poručili su joj u komentarima.