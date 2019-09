Jessica Simpson s godinama je promijenila imidž.

Jedna od najpopularnijih američkih plavuša, pjevačica i glumica Jessica Simpson u posljednje se vrijeme borila s viškom kilograma.

Slatka Jessica nekada je bila uzor djevojkama diljem svijeta, no s godinama je promijenila imidž, pa ju sada uglavnom gledamo u neukusnim odjevnim kombinacijama i s jakom šminkom, a s viškom kilograma borila se prije i nakon svake trudnoće.

Naime, 39-godišnja Jessica ima troje djece s drugim suprugom, bivšim NFL igračem Ericom Johnsonom, za kojeg se udala 2014. godine.

Treće dijete, kćerkica Birdie Mae Johnson rođena je prije 6 mjeseci, a njezina mama sada je ponosno pokazala veliki gubitak kilograma nakon njezina rođenja.

Jessica se vitkijom linijom pohvalila u crnoj haljini na Instagramu te ponosno istaknula kako je smršavjela čak 45 kilograma.

U istoj objavi pjevačica je priznala kako je na 1,61 metara visine u jednom trenutku imala 110 kilograma.

"Moje prvo i emotivno putovanje bez Birdie May zbog mnogo razloga, no jako sam ponosna što se opet osjećam kao ja. Čak i kada sam imala osjećaj da je to nemoguće, odlučila sam još napornije raditi", objasnila je.

Fotografija je u nekoliko sati zaradila više od pola milijuna lajkova te brojne komplimente obožavatelja, kao i nekih slavnih kolega, kao što je glumica January Jones.

Time nas je Jessica podsjetila na dobra stara vremena kada je slično izgledala. Svaka čast!