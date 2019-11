Jessica Mulroney odgovorila je hejterima koji su je napali zbog fotografije koju je objavila na društvenim mrežama.

Najbolja prijateljica britanske vojvotkinje Meghan Markle Jessica Mulroney uzvratila je internetskim trolovima koji su je na društvenim mrežama napali zbog objavljene fotografije u kupaćem kostimu.

Naime, 39-godišnja stilistica koja se brine o izgledu slavnih osoba objavila je na svom profilu na Instagramu fotografiju s odmora na Kajmanskom otočju na kojoj pozira u jednodijelnom, izrezanom kupaćem kostimu. No neki od njezinih 339 tisuća pratitelja zaključili su da promovira nerealnu sliku ljepote prosječnih žena.

Jessica je u vrlo kratkom roku odgovorila na kritike i na duhovit način poručila da bi se na plaži trebale nositi samo parke.

"Da si zabilježim, nikad više nemoj objavljivati vlastitu fotografiju u kupaćem kostimu. Na plažu nosi samo parke. Očito je fotografija u kupaćem kostimu uvredljiva za moju karijeru, neke pratitelje i djecu. No pogodite što... Baš me briga. Hvala mojim snažnim pratiteljima koji me shvaćaju", napisala je ova majka troje djece uz svoju objavu.

Ostatak pratitelja i prijatelja iskazao joj je podršku u brojnim komentarima.

"Ništa nije uvredljivo kada je žena samopouzdana", "Pusti neka te mrze", "O, moj Bože, što je s ljudima, izgledaš fantastično! Ljudi prestanite širiti mržnju", "Divim ti se jer se nemaš potrebu ispričati zato što pokazuješ svoje tijelo. Rijetke su žene koje danas vole same sebe", napisali su joj.