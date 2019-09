Pornozvijezda Jessica Jaymes pronađena je mrtva u svom domu.

Velika zvijezda filmova za odrasle, Amerikanka Jessica Jaymes pronađena je bez svijesti u svom domu u Los Angelesu. Pronašla ju je prijateljica koja joj je došla u goste, a odmah je pozvana i hitna, koja je kada je došla na mjesto nesreće, jedino mogla proglasiti smrt porno glumice.

Uzrok smrti za sada nije poznat, a istraga je u tijeku.

Jessica je imala psihičkih problema u prošlosti, a policija je navodno pronašla razne lijekove na recept u kući.

Glumica se počela baviti soft pornografijom 2002. godine, kad joj je bilo 26 godina. Probila se dvije godine kasnije kad je potpisala ugovor s Hustlerom. Debitirala je kod njih 2005. u filmu za odrasle "The Porn Identity." Iste godine dobila je nagradu "Honey of the Year" magazina Hustler.

Pojavila se u više od 200 filmova za odrasle i bila je aktivna izvođačica na svojoj web-stranici s ekskluzivnim sadržajem.

Pojavila se i u nekoliko mainstream glumačkih epizoda, između ostaloga glumila je u nekoliko epizoda hvaljene serije Showtimea, "Trava" (Weeds), u kojoj se skinula do kraja.

Jessica je dobila scensko ime kombinirajući svoje pravo ime i dodajući ime svog tadašnjeg ljubavnika Jamesa. Rođena je kao Jessica Redding u gradu Anchorage na Aljasci. Majka joj je češkog i francuskog porijekla, dok je njezin otac navodno bio tajni agent DEA-e.

Pohađala je vojni institut New Mexico u Roswellu prije nego što je upisala i završila fakultet Salado Community. Bila je učiteljica od četvrtog do šestog razreda tri godine prije nego što je postala glumica u filmovima za odrasle.