Prisne fotografije i snimke glumačkih kolega Jessice Chastain i Oscara Isaaca iz Venecije obišle su svijet, a glumica je sada objasnila što se zapravo dogodilo.

Glumica Jessica Chastain (44) i njezin kolega Oscar Isaac (42) postali su meta tračeva nakon što su fotografije i snimke njihovog veoma prisnog trenutka s crvenog tepiha u Veneciji postale viralne.

Na svečanoj premijeri mini-serije "Prizori iz bračnog života", u kojoj glume bračni par, svojim su ponašanjem dali naslutiti da su više od kolega, iako su oboje u sretnim brakovima.

Osim što su neprestano izmjenjivali nježne dodire i zagrljaje, Oscar je pred kamerama strastveno ljubio Jessicinu nadlakticu i kemija među njima mogla se rezati nožem.

Sada je seksi trenutak prokomentirala Jessica, a evo kako ga je opravdala.

"Samo ću reći da svi izgledaju super seksi na usporenoj snimci", kazala je za Today show pa je objasnila i što se zapravo događalo na crvenom tepihu.

"Oscar me htio poljubiti u lakat, a ja sam gledala ispred sebe i mislila sam da me želi zagrliti, pa mu je glava završila u mojem pazuhu", opravdala se glumica ukazujući i na to kako se njezin kolega u tom dijelu snimke smije.

"I fotografi su tada prasnuli u smijeh", dodala je, a našalila se i kako je snimka postala viralna jer ljudi u vrijeme pandemije žude za dodirima i zagrljajima više nego ikada prije. Naglasila je i kako su oboje u sretnim brakovima s drugim ljudima te da je sve samo bio dio promocije njihove nove serije.

Inače, Jessica je od 2017. godine u braku s talijanskim grofom Gian Lucom Passi de Preposulom (39), s kojim ima dvoje djece, dok je njezin kolega Oscar iste godine oženio dansku scenaristicu Elviru Lind i zajedno imaju sina.