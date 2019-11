Jessica Alba i Cash Warren upoznali su se 2004. godine na filmskom setu, a zajedno su se pojavili na Baby2Baby gala večeri u Kaliforniji.

Ovaj slavni par već neko vrijeme nismo vidjeli zajedno na crvenom tepihu.

Jessica Alba jedna je od najljepših žena na svijetu, no njezino srce pripada samo jednom muškarcu, njezinom suprugu Cashu Warrenu s kojim ima tri djevojčice.

Ipak, par je prošlog vikenda pronašao malo vremena za sebe pa su se pojavili na poznatoj Baby2Baby gala večeri na kojoj je ljepotica doslovno zablistala u srebrnoj haljini s kristalima i perjem kojom je istaknula dekolte. No i poznati redatelj bio je zanosan u klasičnom crnom odijelu, a sa svoje supruge nije skidao ruke, kao ni veliki osmijeh s lica.

Podsjetimo, golupčići su se upoznali davne 2004. godine na setu filma "Fantastic Four" na kojem su oboje radili. "Odmah nakon što sam ga upoznala, nazvala sam prijateljicu i rekla da sam upoznala muškarca koji mi je ostavio osjećaj kao da ga znam cijeli život i da ga želim upoznavati cijeli život", otkrila je u intervjuu za Cosmopolitan 2010. godine glumica čijoj se ljepoti dive i muškarci i žene.

U to vrijeme Jessica se viđala s nekim drugim, pa su ona i producent u početku bili samo prijatelji. Mnogim njezinim prijateljima bilo je čudno kako je Cash ubrzo nakon upoznavanja vršio pritisak da se Jessica uda za njega, a doslovno je svugdje putovao s njom po svijetu, no glumica je stala u obranu svog supruga te istaknula kako je luda zaljubljenost došla s obje strane te u tome nije bilo ničega čudnoga.

I čini se kako je bila u pravu, jer par izgleda zaljubljeno kao i prvog dana. Ipak u njihovom odnosu nisu baš uvijek cvjetale ruže.

Naime, nakon otprilike 3 godine veze, Alba je napucala dečka, jer joj je išla na živce njegova ljubomora. Bilo je to godinu dana prije vjenčanja 2008. godine. "Cash ju je neprestano optuživao da koketira s drugim muškarcima. Čak su mu i njegovi prijatelji govorili da se sabere, a onda je njoj prekipjelo", otktio je izvor blizak paru 2007. godine za National Enquirer.

Glumica je u to vrijeme promovirala film "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer" po svijetu, a jedan dan je nazvala Warrena i prekinula s njim. Navodno mu je tada rekla da više nije zaljubljena u njega, a odmah je nazvala i asistenticu da izbaci sve njegove stvari iz njezinog doma u Los Angelesu u kojem su živjeli.

No prekid nije dugo potrajao, jer je već u prosincu 2007. godine par potvrdio da čeka prvo dijete, a ubrzo su uslijedile i zaruke. Vjenčanje je održano u strogoj tajnosti, a na njemu nije bilo uzvanika, samo mladenci.

Jednom je prilikom i Jessica istaknula da zna biti ljubomorna, a navodno je podivljavala 2009. godine kada se pričalo da ju je suprug prevario s "holivudskom zločestom curom" Lindsay Lohan tijekom noćnog izlaska. Priče su se brzo stišale, a reagirala je i sama Jessica te rekla kako su tvrdnje potpuno apsurdne.

Ako je nešto i bilo, to je daleko iza para koji je doista jedan od najatraktivnijih pod holivudskim suncem.