Jessie J je na Instagramu otkrila da je izgubila bebu, iako nitko nije ni znao da je trudna, a potresnim priznanjem rasplakala je milijune svojih obožavatelja.

Pjevačica Jessie J (33) na Instagramu je otkrila da je izgubila bebu.

Nitko nije ni znao da je trudna, a sve je objasnila u dugačkom statusu uz svoju uplakanu fotografiju na kojoj u ruci drži test za trudnoću.

"Jučer ujutro sam se smijala s prijateljem jer nisam znala hoću li na svojem koncertu sutra navečer uspjeti izdržati cijelu večer a da publici ne kažem da sam trudna. No već jučer popodne užasavala me pomisao da ću se slomiti usred koncerta", započela je Jessie svoju potresnu ispovijest.

"Nakon trećeg odlaska na ultrazvuk rekli su mi da je bebino srce prestalo kucati. Jutros se osjećam kao da nemam kontrolu nad svojim emocijama i možda ću požaliti što ovo objavljujem, a možda i neću. Stvarno ne znam", priznala je.

"Ono što znam jest da večeras želim pjevati. Ne kako bih pobjegla od tuge, nego jer znam da će mi pjevanje večeras pomoći. U zadnje dvije godine imala sam dva koncerta i to mi je sada jako potrebno. Znam da će neki ljudi pomisliti kako sam jednostavno trebala otkazati koncert, no u ovom trenutku ne sumnjam samo u jednu stvar. Još od mladosti me pjevanje uveseljava, liječi i ispunjava mi dušu, a to se nikada nije promijenilo, pa moram prebroditi ovo na svoj način. Želim biti iskrena i ne želim skrivati svoje osjećaje, a to i zaslužujem. Želim u ovom trenutku biti svoja koliko god to mogu, ne samo zbog svoje publike nego i radi sebe i moje male bebe koja je dala sve od sebe. Znam sebe i znam da bi o tome pričala i na pozornici jer sam takva, pa mi se ovo činilo sigurnijim od emotivnog govora u suzama", objasnila je Jessie, a zatim je pojasnila i svoju odluku o majčinstvu.

"Odlučila sam sama imati bebu. To je sve što sam oduvijek htjela i mislim da je život kratak. Bilo je pravo čudo što sam uopće ostala trudna i to iskustvo neću nikada zaboraviti, a znam i da ću ga ponoviti. Još sam u šoku i tuga je ogromna, no znam da sam jaka i da ću biti dobro. Znam i da su milijuni drugih žena u svijetu osjetili istu bol, ali i još gore stvari. Osjećam se povezana sa svima za koje znam da su bile u takvoj situaciji, ali i s onima koje ne poznajem. To je najusamljeniji osjećaj na svijetu", zaključila je Jessie svoj status kojim je rasplakala milijune obožavatelja.

Na kraju je još jednom poručila kako će održati svoj koncert u Los Angelesu, a pjevačicu su dan nakon pobačaja paparazzi uhvatili dok je izlazila iz frizerskog salona, no lice je sakrila ispod velikih sunčanih naočala i maske.

Inače, Jessie je krajem listopada otkrila da je prekinula s plesačem Maxom Nguyenom nakon sedam mjeseci veze, a prije njega je ljubila miljenika žena, glumca Channinga Tatuma, koji je sada pronašao sreću s kolegicom Zoe Kravitz.

