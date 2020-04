Jesse James i Alexis DeJoria sedam su godina bili u braku, a on ju je prevario s više od 20 žena.

Bivši suprug Sandre Bullock, reality zvijezda Jesse James, krajem ožujka se rastao od svoje supruge Alexis DeJorije, nakon čega su na vidjelo došle sve njegove ljubavnice s kojima ju je godinama varao.

Kako piše Daily Mail, Jesse se godinama nalazio s brojnim ženama te ih je preklinjao da spavaju s njim preko svih društvenih mreža. Dok mu supruga nije bila kod kuće, dovodio ih je u njihov dom u američkom Austinu, a prevario se s više od 20 žena. Kada je pak Alexis bila kod kuće, s ljubavnicama se družio po hotelskim sobama.

Izvor blizak paru ističe kako je 50-godišnjak napadao svoju ženu svaki put kada bi postala sumnjičava te je emocionalno napastovao, što je dovelo do kraha njihovog braka.

"Alexis se osjećala poniženo. Jesse ju je varao od dana kada su se upoznali i to nikada nije prestalo. Tek je kasnije shvatila sve što se događalo. Pokušavala je spasiti brak, no njemu to nije bilo važno", kažu njezini prijatelji. Jesse je s druge strane u objavi da se rastaju istaknuo kako je sa suprugom proveo predivnih sedam godina.

Ta je poruka naljutila njegovu suprugu te ju je maknuo s društvenih mreža. Da ju vara, otkrila je prije dvije godine, no prvo nije u sve to vjerovala. Tek nakon što je shvatila da su neke od tih žena spavale s njim u njihovom krevetu počela je otvarati oči oko svega.

Jedna od njih, Myla Harris, javila se Alexisinoj sestri, a poruke koje je izmjenjivala s Jamesom je poslala i američkim medijima. Ispostavilo se da je Jesse suprugu prevario i večer prije nego ju je zaprosio, a s nekima od svojih ljubavnica višao se u početku njihove veze.