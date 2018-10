Channing Tatum i Jenna Dewan upoznali su se 2006. godine na setu filma "Step Up".

Njih su smatrali savršenim holivudskim parom.

Radi se o glumačko-plesnom paru Channingu Tatumu i Jenni Dewan koji su šokirali obožavatelje kada su u travnju ove godine potvrdili da se razvode nakon 9 godina braka.

Channing Tatum, Jenna Dewan (Foto: Getty Images)

Par, koji ima i kćerkicu Everly, slovio je za jedan od najstabilnijih među slavnima, a upoznao se na setu hit filma "Step Up" 2006. godine. Vjenčanje je održano tri godine kasnije, a sve ove godine za njih se nije vezao niti jedan skandal.

"Osjećam se čudno jer ovu vrstu informacije moram podijeliti sa svijetom, no to je jednostavno dio života kakav smo Channing i ja odlučili voditi, ali ujedno smo zbog toga sretni i zahvalni. Živimo u vremenu kada se informacije i činjenice lako iskrivljuju, pa smo željeli da sve saznate iz prve ruke. Naime, Channing i ja zajedno smo odlučili da ćemo se razići. Prije mnogo godina jako smo se zaljubili i zajedno proveli nevjerojatne životne periode. Apsolutno se ništa nije promijenilo u tome koliko volimo jedno drugo, ali ljubav je jedna lijepa avantura koja nas je u nekom trenutku odlučila odvesti različitim putevima. U našoj odluci nema nikakvih tajni, došlo je samo do toga da smo shvatili da je došlo vrijeme da malo razmislimo o svemu i živimo najsretnije i ispunjene živote koliko god je to moguće", objasnila je Jenna.

Nedavno je otkriveno i kako glumac ljubi poznatu pjevačicu Jessie J koja izgledom neodoljivo podsjeća na Jennu, no čini se kako bivšu suprugu nije nimalo potresla ta činjenica, jer i ona ima novog dečka koji nije slavan. No promijenio se ton kojim priča o bivšem psrtneru koji je iznenadio njihove obožavatelje,a te je stvari otkrila bliskim prijateljima.

"Znala je da Channing ima novu djevojku i prije nego što je javnost saznala. To joj je otkrio zajednički prijatelj, no Jennu nije briga što on radi i s kim dokle god ne ugrožava svoj odnos s kćeri", otkrio je nepoznati izvor.