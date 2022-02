Jennifer Lopez se na Instagramu pohvalila neobičnom opravicom u koju je uskočila, a mnogi su primijetili da je ponosno istaknula svoju savršenu liniju.

Latino-diva Jennifer Lopez izazvala je pomutnju na Instagramu snimkom na kojoj na sebi ima suknju koja otkriva njezine ubojite mišiće. 52-godišnja Lopez na sebi je imala haljinu neobična kroja koja joj je padala sve do ispod struka, a zanimljivu kombinaciju odabrala je za intervju za New York Times.

Pjevačica i glumica inače ovih dana promovira novi film "Marry me", koji će biti objavljen za nekoliko dana, a u filmu se pojavila uz Malumu i Owena Wilsona. Zanimljivo je da glumi pjevačicu svjetske popularnosti koja se pokušava nositi s težinom ljubavnog života koji se odvija pred očima čitavoga svijeta.

U intervjuima je pričala kako njezin lik u novom filmu ima vrlo specifičan život s kojim se ona itekako može poistovjetiti. Otkrila je i kako ona sama obožava raditi, no ne voli slavnu stranu svega. "Samo želim pjevati, plesati i glumiti. Sve drugo dolazi s time i moraš se naučiti kako sve to navigirati", rekla je Lopez u intervjuu za New York Times.

Posljednjih mjeseci čitav svijet bruji o njezinoj vezi s Benom Affleckom, s kojim se pomirila prošle godine.

Jennifer i Ben su prvi put bili u vezi od 2002. do 2004. godine, a u kontakt su ponovno stupili u veljači prošle godine, da bi vijest da su ponovno zajedno objavili krajem travnja. Jennifer je istog mjeseca obznanila i prekid svoje dvogodišnje zaruke s komentatorom Fox Sportsa Alexom Rodriguezom usred optužbi da ju je varao.

