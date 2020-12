Jennifer Lopez pazi na svoju liniju te redovito vježba, a fotografi su je uhvatili na putu prema teretani ovoga tjedna u Miamiju te je pokazala svoju zamamnu figuru.

Latino divu Jennifer Lopez fotografi su uhvatili na putu prema teretani u Miamiju, a 51-godišnja pjevačica utegnula se u uske tajice i pokazala svoje zamamno tijelo na kojem naporno radi. Crna kratka majica otkrila je njezine trbušnjake, a popularna pjevačica izgledala je više nego odlučno za novu dozu vježbanja.

Nisu izostale ni naušnice i termosica za kavu koju je Jennifer iskoristila kao modni dodatak, a Lopez ništa nije prepustila slučaju.

Pjevačka diva nedavno je u intervjuu otkrila kako ikada nije isprobala botoks. "Nisam ta osoba. Nemam ništa protiv ljudi koji to rade, ali to jednostavno nije za mene. Više se volim na prirodnoj bazi brinuti o svojoj koži", rekla je Lopez.

Jennifer Lopez inače je prije nekoliko dana objavila video u kojem je potpuno gola, a brojni obožavatelji pohvalili su njezin izgled. Ipak, nije se svima to svidjelo te su neki komentirali kako im nije jasno što izvodi jer je majka dvoje djece. Golim videom i fotkama Lopez je promovirala svoju novu pjesmu "In The Morning".