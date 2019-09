Jennifer Lopez istaknula je obline na predstavljanju svoga novog parfema u New Yorku.

Posljednjih nekoliko dana poprilično je užurbano za pjevačicu i glumicu Jennifer Lopez, koja je nakon što se nedavno vratila sa svjetske turneje kući zaposlenija nego ikad. Trenutačno se u kinima prikazuje njezin najnoviji film "Hustlers", prošetala je modnom pistom na milanskom Tjednu mode, a sada je potvrđeno i da će uz Shakiru nastupiti na poluvremenu NFL Super Bowla 2020.

No Jennifer ne pokazuje nikakve znakove umora i zasićenosti. Štoviše, u New Yorku je predstavila svoj novi parfem na čije je predstavljanje stigla u pratnji zaručnika Alexa Rodrigueza. Jennifer je za tu priliku izabrala seksepilnu kombinaciju uske suknje s prorezom te sakoa ispod kojeg nije nosila baš ništa i koji je istaknuo duboki dekolte do pupka.

Jennifer je svoj prvi parfem za žene na tržište izbacila 2002. godine, a za muškarce 2008. godine. Najnoviji parfem naziva "Promise" 31. je po redu koji je sama osmislila i dizajnirala.

Vijest da će na nastupiti tijekom polufinala najpopularnijeg sportskog događaja u Americi NFL Super Bowla, zajedno sa Shakirom, raspametila je njezine obožavatelje diljem svijeta.

"Zapalit ćemo cijeli svijet", napisala je Jennifer na uz fotografiju nje i Shakire koju je objavila na svom profilu na Instagramu.