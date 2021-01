Jennifer Lopez i Alex Rodriguez ništa ne prepuštaju slučaju te su tako već dan nakon Božića otišli u teretanu, a fotografi su ih snimili u ležernom izdanju.

Latino diva Jennifer Lopez i njezin zaručnik Alex Rodriguez ni u blagdansko vrijeme ne odmaraju od vježbanja, a samo dan poslije Božića fotografi su ih uhvatili na putu prema teretani u Miamiju.

Slavni par odmah je potrošio sve kalorije nakupljene tijekom obilnih obroka za praznike, no obožavateljima je nešto drugo zapelo za oko kod lijepe pjevačice. Jennifer je naime u teretanu otišla u uskim crnim tajicama, a nije uspjela sakriti da su potpuno prozirne.

Ipak, svi se slažu da Jennifer izgleda bolje nego ikada i u 52. godini, a njezinu izgledu dive se mnogi diljem svijeta. Nije tajna da Lopez redovito vježba te da zdravu životu može zahvaliti svoju liniju iz snova.

Inače, Jennifer Lopez u novogodišnjoj noći nastupila je na Times Squareu u New Yorku, a u emotivnom govoru istaknula je kako je 2020. godina sve naučila da budemo zahvalni na svemu što imamo te da cijenimo svaki trenutak. U jednom se trenutku i rasplakala, no koncert je održala do kraja u stilu.