Brojne slavne dame ludo su se zabavile na koncertu Jennifer Lopez u Las Vegasu, koji će pjevačica pamtiti i po jednoj nezgodi.

Turneja "All I Have" slavne pjevačice Jennifer Lopez približava se kraju, a jedan od posljednjih koncerta održala je proteklog vikenda u Las Vegasu. Bio je to savršen povod za ženski izlazak brojnih slavnih dama i prijateljsko druženje iza pozornice s Jennifer.

Koncert su odlučile posjetiti njezpjevačice Selena Gomez i Dua Lipa, te glumice Sofia Vergara i Jessica Alba.

Na fotografiji koju je Jennifer objavila na svom profilu, dame zajedno poziraju, a pridružio im se i njen dragi Alex Rodriguez koji ju prati na svakom nastupu.

"Zabavna noć s ovim ljepoticama i Alexom Rodriguezom i njegovom ljepoticom također", napisala je Jennifer uz fotografiju.

Fotografijama s koncerta pohvalio se i ostatak zgodne zvjezdane ekipe.



A osim pod dolasku brojnih prijateljica, Jennifer će koncert pamtiti i pod nezgodi koja joj se dogodila tijekom nastupa. Naime, čak pomalo ironično, Jennifer je pala na stražnjicu i to tijekom izvođenja hita "On the floor". No poput prave profesionalke, to ju nije omelo u daljnjem pjevanju i plesanju te se na vlastitu nezgodu samo nasmijala i nastup odradila do kraja u stilu kraljice.