Jennifer Lopez objavila je prve fotografije s vječanja na kojima pozira i sa svojim novopečenim suprugom Benom Affleckom.

Jennifer Lopez sa svojim je obožavateljima podijelila dugoočekivane intimne trenutke trodnevne ceremonije vjenčanja nje i Bena Afflecka, a romantične fotografije sve su oduševile.

53-godišnja Jennifer na svojoj je web stranici podijelila fotografiju na kojoj nosi vjenčanicu Ralpha Laurena, kao i onu na kojoj pleše s 50-godišnjim Benom ispod neonskog natpisa na kojem je pisalo "Gospodin i gospođa Affleck".

"Kad me u tom trenutku vidio kako se pojavljujem na vrhu stepenica, sve je imalo apsolutnog smisla. A činilo se da je još uvijek nemoguće povjerovati u to, bilo je poput najboljeg sna, u kojem sve što želiš je nikad se ne probuditi. Vjerojatno bih imala mnogo sličnih misli da se nisam toliko usredotočila na to da se ne spotaknem o haljinu, ali kad sam se dovoljno približila da vidim njegovo lice, to je imalo isti predivan smisao. Tog dana zacijelile su se neke stare rane i teret prošlosti konačno je skinut s naših ramena. Puni krug je završen i ne, uopće ne onako kako smo planirali. Još bolje", prisjetila se.

Jennifer je inače imala tri vjenčanice, a između ostalog nosila je bijeli veo preko lica. Glavna haljina imala je zapanjujući šlep, baš kao i druge dvije. Sve tri kreacije dizajnirao je američki dizajner Ralph Lauren, a budući da se radi o modnim haljinama, procjenjuje se da cijena svake iznosi milijun dolara.

"Početna cijena ovih haljina kreće se oko 500 tisuća dolara jer su ručno šivane od najfinijih materijala, a definitivno su skuplje s kristalima i biserima", otkrila je jedna modna stilistica za Daily Mail.

Lauren obično ne dizajnira vjenčanice, a zapravo je prozirna haljina krem ​​boje koju je napravio kada se Priyanka Chopra udavala za Nicka Jonasa u Indiji 2018. bila tek četvrta vjenčanica koju je ikada napravio. Cijena te haljine bila je procijenjena na dva milijuna dolara jer su sprijeda bili biseri, imala je 11 tisuća Swarovski kristala i tisuće šljokica, kao i obilje ručno rađene čipke.

Fotografije Jennifer u vjenčanici objavio je i časopis Vogue na svojem profilu na Instagramu.

"Čestitamo, Jennifer Lopez i Ben Affleck! Par je proslavio svoj brak prošle subote, 20. kolovoza, pred obitelji i prijateljima u svojem domu u Riceborou u Georgiji. Mladenka je nosila Ralph Lauren Couture. Ralph Lauren oduvijek je bio omiljeni dizajner glumice filma 'Marry Me'", stoji uz objavu.

Nina Badrić pokazala kako je uredila dom na Hvaru, čini se da je pazila na baš svaki detalj +27

Kolinda u pripijenoj haljini istaknula liniju za poželjeti, pogledajte fotke zbog kojih joj pišu da je najljepša! +26