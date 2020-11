Jennifer Lopez na Instagramu je objavila video u kojem je potpuno gola. Pjevačica je nedavno proslavila 51. rođendan.

Pjevačica Jennifer Lopez ne prestaje oduševljavati javnost svojim izgledom u 51. godini.

Nakon što je na dodjeli nagrada American Music Awards u nedjelju užarila pozornicu strastvenim nastupom s Malumom u prozirnom kostimu, sada se na Instagramu skinula do kraja.

J.Lo je na društvenoj mreži objavila video u kojem je potpuno gola i u kojem je iz raznih kutova pokazala svoju nevjerojatno isklesanu figuru.

Jennifer Lopez Foto: Profimedia

U pozadini videa koje možete vidjeti na njezinom Instagramu svira njezina nova pjesma "In the Morning" pa se može pretpostaviti da se radi o isječcima iz nadolazećeg spota, a to se da naslutiti i zbog heštega "new music" (nova glazba).

Moguće je pak i da se radi o teaser videu za njezinu nadolazeću beauty liniju, čije je lansiranje najavila u svojoj prethodnoj i također jako izazovnoj objavi na Instagramu.

O čemu god da je riječ, J.Lo je zapalila društvenu mrežu te video samo 15 sati nakon objave ima više od milijun pregleda.