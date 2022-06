Jennifer Lopez objavila se na dodjeli MTV filmskih i televizijskih nagrada u kožnom korzetu s dubokim izrezom na dekolteu, a iskombinirala ga je sa suknjom s prorezima na neočekivanom mjestu.

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (53) napravila je pomutnju kada se pojavila na crvenom tepihu dodjele MTV filmskih i televizijskih nagrada.

Latino diva za ovu je prigodu obukla pripijeni kožni korzet s dubokim izrezom na dekolteu, pa su se u fokusu našle njezine grudi, ali samo dok se nije kameri okrenula leđima.

Seksi prorezi na stražnjem dijelu dugačke suknje istaknuli su njezin najslavniji adut koji je navodno osigurala na 27 milijuna dolara, a riječ je, naravno, o stražnjici.

Osim što je sve očarala izgledom, Lopez je osvojila i glumačku nagradu Generation te nagradu za najbolju pjesmu "On My Way" iz filma "Marry Me". Prilikom preuzimanja nagrada, održala je i emotivan govor, tijekom kojeg se rasplakala.

"Želim zahvaliti svima koji su mi prućili radosti i onima koji su mi slomili srce, svima koji su bili iskreni prema meni i onima koji su mi lagali", rekla je J.Lo u suzama, a zatim je spomenula i zaručnika Bena Afflecka.

"Bene i svi doma, čekajte me za večeru. Bit ću doma do 7", poručila je s pozornice.

Inače, Lopez i Affleck obnovili su svoju romansu prije godinu dana nakon njegova prekida s glumicom Anom DeArmas i njezina raskida zaruka s bejzbolskom zvijezdom Alexom Rodriguezom.

Holivudske zvijezde prethodno su počele izlaziti u srpnju 2002., a zaručile su se u studenom te godine. Trebali su se vjenčati u rujnu 2003., ali su vjenčanje odgodili samo nekoliko dana prije svečanosti. Naposljetku su otkazali zaruke u siječnju 2004. godine.

Lopez je službeno potvrdila da je ponovno zajedno s Affleckom u objavi na Instagramu za svoj 52. rođendan kada je podijelila sliku na kojoj se ljube dok su bili na privatnoj jahti.

Vijest o zarukama potvrdila je u travnju ove godine na svom blogu OnTheJLo, gdje je podijelila snimku na kojoj plače dok se divi ogromnom zelenom zaručničkom prstenu.

Goran je zaludio žene i mnogima je bio favorit, a zbog Survivora je i njegova djevojka promijenila mišljenje: "Nikome nije bilo jasno što mi to treba u životu" +19

Naša najseksi novinarka usred pustinje se skinula u badić, prizor se svima odmah urezao u pamćenje! +27