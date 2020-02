Jennifer Lopez očekivano je priredila veliki spektakl tijekom poluvremena sportskog spektakla Super Bowl te je poslala poruku Donaldu Trumpu.

Još uvijek se sliježu dojmovi oko nedavnog nastupa Jennifer Lopez i Shakire na slavnom Super Bowlu.

Dvije zvijezde oduševile su publiku i na stadionu i pred malim ekranima jer su doista priredile veliki spektakl.

Posebno je bilo zanimljivo kada se 50-godišnjoj Jennifer Lopez na pozornici pridružila kći Emma te još nekolicina djevojčica koje su pri dolasku na pozornicu bile u osvijetljenim kavezima. Ako se pitate zašto, to je zato što se glazbena diva time dotakla kritiziranja kontroverzne politike američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Naime, djeca u kavezima simbolizirala su djecu imigranata koje zadržavaju na američko-meksičkoj granici.

Jennifer se i tijekom izvođenja legendarne pjesme Brucea Springsteena "Born In The USA" umotala u zastavu Portorika, odakle vuče svoje podrijetlo, poručujući tako predsjedniku da je i on dio Amerike.

"Želim da sve djevojčice diljem svijeta nauče kako se boriti za sebe i želim da budu ponosne na sebe. Neki ljudi nas nastoje razdvojiti zidom, strpati u kutije, ali zajedništvo ovu zemlju čini uistinu velikom", molila je Jennifer prije nastupa u backstageu, a video je podijelila na svojim društvenim mrežama.