Film "Zvijezda je rođena" bio je redateljski debi Bradleyja Coopera i glumački debi Lady Gage.

Film "Zvijezda je rođena" jedan je od najvećih hitova svjetske kinematografije u 2018. godini.

A njegove glavne zvijezde su glumac Bradley Cooper i pjevačica Lady Gaga koja je toliko oduševila izvedbom da joj mnogi predviđaju i osvajanje prestižne filmske nagrade Oscar.

Inače, Bradley je i redatelj filma koji mu je bio debi na ovom području i to kakav. No film možda ne bi bio toliki hit da su glavni glumci bile neke druge holivudske zvijezde, a to ćete pomisliti čim vam otkrijemo dva imena koja su se razmatrala za ovu ulogu.

Radi se o Jennifer Lopez i Willu Smithu koje doista obožavamo, no nekako ih ne možemo zamisliti u ovim ulogama. "Razgovarali smo o scenariju i tim ulogama, no nikada se ništa nije konkretno poduzelo po tom pitanju. Tako je to s projektima", otkrila je u nedavnom intervjuu Jennifer.

Unatoč propuštenoj prilici, Jennifer je otkrila kako je jako ponosna na Bradleyja, ali i na Gagu. "Prijateljice smo i gledanje njezine uloge bilo je sjajno iskustvo. U životu se sve uvijek dogodi u pravo vrijeme", poručila je Lopez koja je ostvarila ulogu u komediji "Second Act" koja uskoro stiže i u hrvatska kina i u kojoj glumi s najboljom prijateljicom Leahom Remini.

Kako je sama priznala, odlično se poistovjetila s ulogom Maye koja nastoji pokazati kako titula i diploma nisu presudne ako želimo uspjeti u životu.

"Više ne dopuštam da tuđa mišljenja utječu na to kako razmišljam o sebi, no za to mi je trebalo puno vremena. Na početku karijere sam to dopuštala i osjećala sam se jako loše. Slušala sam razne kritike i sumnjala u svoj talent. Dugo me to pogađalo", iskreno je priznala 49-godišnja latino diva koja danas ima baš sve - uspješnu karijeru, dvoje djece, milijune na bankovnim računima te zgodnog dečka Alexa Rodrigueza koji ju drži kao kap vode na dlanu.

Pa tko kaže da se snovi ne ostvaruju?