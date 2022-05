Jennifer Lopez i Martin Scorsese oprostili su se od Raya Liotte putem društvenih mreža gdje su mu posvetili emotivne objave.

Američki glumac Ray Liotta preminuo je u snu, u Dominikanskoj Republici gdje je snimao triler "Dangerous Waters" u kojem je trebao glumiti s Ericom Daneom, Odeyom Rush i Saffron Burrows.

Film je režirao John Barr, scenarij napisao Mark Jackson, a u središtu radnje je odmor na jedrenju koji se otima kontroli kada tinejdžerica otkrije mračnu prošlost maminog novog dečka. Inače, "Dangerous Waters" bio je samo jedan od mnogih projekata na kojima je Ray radio prije iznenadne smrti.

Još uvijek nije jasno od čega je preminuo, a iza sebe je ostavio zaručnicu Jacy Nittolo, kao i kćer Karsen koju je dobio s bivšom suprugom Michelle Grace.

Voljenom glumcu počast odaju brojne zvijezde i slavne osobe i opraštaju se s njim putem društvenih mreža.

Redatelj filma "Dobri momci" Martin Scorsese koji je Raya zapravo proslavio, oglasio se na Instagramu i priznato kako ga je tužna vijest u potpunosti zatekla.

"Apsolutno sam šokiran i shrvan zbog iznenadne, neočekivane smrti Raya Liotte. Imao je jedinstven talent, bio je avanturist, tako hrabar kao glumac. Glumiti Henryja Hilla u Dobrim momcima bilo je teško, jer je to lik koji ima toliko različitih aspekata, toliko kompliciranih slojeva, a Ray je bio u gotovo svakoj sceni dugog, teškog snimanja", napisao je 79-godišnji redatelj.

Od Raya se na svom profilu na Instagramu oprostila i Jennifer Lopez koja je s njim glumila u seriji "Shades of Blue", a koja ne krije tugu zbog smrti dragog joj kolege i prijatelja.

"Ray je bio moj partner u zločinu u Shades of Blue. Prvo što mi pada na pamet je to koliko je bio ljubazan prema mojoj djeci. Ray je bio oličenje čvrstog momka koji je bio nježan iznutra. Pretpostavljam da ga je to činilo privlačnim glumcem za gledanje. Originalni dobri momak. Podijelili smo neke intenzivne trenutke na setu te tri godine! Kad sam prvi put čula da je dobio ulogu u Shades of Blue, bila sam oduševljena, a prvi put kada smo izašli na set kako bismo zajedno snimili našu prvu scenu došlo je do frcajuće iskre i međusobnog poštovanja i oboje smo znali da će biti dobro. Uživali smo zajedno snimajući naše scene i osjećam se sretnom što sam s njim radila i učila od njega. Kao i svi umjetnici, bio je kompliciran, iskren, iskren i vrlo emotivan. Bio je tako pristupačan u svojoj glumi i uvijek ću se rado sjećati našeg zajedničkog vremena. Izgubili smo nešto sjajno danas. Počivaj u miru Ray. Tako je tužno izgubiti te. Pamtit ću te uvijek. Šaljem puno ljubavi i snage tvojoj kćeri Karsen, obitelji i svim tvojim voljenima. Apsolutno si me zadivio i uvijek ću biti ponosan na posao koji smo zajedno radili. Moje srce je puno ljubavi za njegove voljene i boli zbog njegovog preranog gubitka", napisala je Jennifer u podužoj objavi.

Smrt koja je šokirala glumački svijet: Majka ga je napustila još kad je bio beba, a tragični događaji i gubici samo su se nizali +15

Udala se Blanka Vlašić, ali to nije sve! Podijelila je prekrasne fotografije i još najljepših mogućih vijesti! +16