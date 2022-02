Jennifer Lopez i Ben Affleck snimljeni zajedno u romantičnoj izlasku tijekom kojeg je on i ovaj put izvodio čudne grimase.

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez blistala je u crnom prozirnom topu koji je odabrala za izlazak s sa svojim dragim Benom Affleckom, koji su popratili i dežurni paparazzi jer ih prate na gotovo svakom koraku.

52-Jennifer i 49-godišnji Ben djelovali su dobro raspoloženi, no nikomu nisu promakli njegovi čudni izrazi lica i grimase koje je radio ispred restorana u kojem su uživali, no sada su barem utišali glasine o nevoljama u raju koje su nedavno pojavile.

Jennifer i Ben su prvi put bili u vezi od 2002. do 2004. godine, a u kontakt su ponovno stupili u veljači prošle godine, da bi vijest da su ponovno zajedno objavili su krajem travnja. Jennifer je istog mjeseca obznanila i prekid svoje dvogodišnje zaruke s komentatorom Fox Sportsa Alexom Rodriguezom usred optužbi da ju je varao.

Benu je krajem prošle godine pripala čast da krasi naslovnicu časopisa WSJ, za koji je ekskluzivno progovorio o vezi s Jennifer Lopez.

"Mogu reći da mi je to definitivno lijepo. I znate, jedna od stvari koje sada stvarno cijenim u svim aspektima svog života je to što se sve tako događalo i odrazilo na mene. Znam da nisam savršen, ali se jako trudim i jako mi je stalo da budem pošten, autentičan i odgovoran. Teško je reći tko ima više koristi, ne ulazeći u detalje o tračevima. I to je dobra priča. To je sjajna priča. Možete pisati pretpostavke o nama, ali jedna od težih lekcija koje sam naučio je da nije pametno sve dijeliti sa svijetom. Znam da mi je ugodnije ako postavim zdrave granice u svom životu i jednostavno ne želim govoriti o svom osobnom životu u novinama. Malo ću se suzdržati", zaključio je tada Ben.

