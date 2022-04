Jennifer Grey je 80-ih godina bila u tajnoj vezi s Matthewom Broderickom, a za njihovu vezu se saznalo zbog prometne nesreće. Sada je u memoarima otkrila brojne detalje iz tog vremena.

Jennifer Grey je postala svjetska zvijezda nakon što je utjelovila Baby u hit-filmu "Prljavi ples", a nekadašnja ljepotica koja je uništila izgled brojnim plastičnim operacijama u novim je memoarima otkrila brojne detalje iz svog privatnog života.

Između ostalog je priznala da je Madonnina pjesma "Express yourself" inspirirana upravo njezinim ljubavnim životom. Točnije, Jenniferin prekid s glumcem Matthewom Broderickom tema je tog hita iz 1989. godine.

Grey i Broderick upoznali su se na setu filma 1985. godine te su neko vrijeme bili u vezi. Jennifer je u to vrijeme bila zvijezda u usponu, a ona i Matthew su se svojedobno čak i zaručili. Zajedno su proveli četiri godine, a nakon prekida je glumica ljubila Johnnyja Deppa.

U to je vrijeme postala i bliska prijateljica s pop-kraljicom. "Rekla mi je u jednom trenutku da je napisala pjesmu "Express yourself" o mom prekidu s Matthewom. Dok sam bila u vikendici s Johhnyjem došla je do nas te me pozvala da sjednem u njezin auto. Rekla mi je da poslušam pjesmu koju je napravila, a o meni je", napisala je Grey u knjizi.

Za tajnu vezu Jennifer Grey i Matthewa Brodericka saznalo se 1987. godine nakon što su doživjeli prometnu nesreću u Irskoj. U sudaru s drugim automobilom poginulo je dvoje ljudi, a glumica je završila na operaciji leđa. Broderick je vozio, a njihova romansa otkrivena je nakon tog incidenta.

Nakon veza s Broderickom i Johhnyjem Deppom, Jennifer se udala za glumca Clarka Gregga. Par je zajedno dobio kćer, a lani su se rastali nakon 19 godina braka.

Grašo i Hana iznenadili dolaskom na Severinin rođendan, pogledajte tko se još pojavio na velikom slavlju! +25

Pogledajte kako se Severinina mama skockala za njezin rođendanski tulum, osvanula je njihova simpatična snimka +26