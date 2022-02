Jennifer Aniston na Havajima snima film "Murder Mystery 2", a paparazzi su je ulovili u pauzi od posla, u minijaturnom bikiniju.

Glumica Jennifer Aniston 11. veljače napunit će 53 godine, a svojim izgledom može posramiti i upola mlađe djevojke.

U prilog toj tvrdnji idu i njezine najnovije fotografije s Havaja, gdje trenutno snima film "Murder Mystery 2" s Adamom Sandlerom.

Aniston su paparazzi ulovili u pauzama od snimanja u minijaturnom bikiniju koji je jedva pokrio njezine grudi, a pokazala je i savršeno utegnuto tijelo.

Jennifer je nedavno oduševila obožavatelje i fotografijama na kojima nema ni trunke šminke, koje je sama podijelila na Instagramu, a svi su zaključili da se gotovo uopće nije promijenila otkako je utjelovila Rachel Green u kultnoj seriji "Prijatelji".

Glumica svoju vitku figuru i mladolik izgled može zahvaliti zdravoj prehrani i redovitoj tjelovježbi, a priznala je i kako godinama koristi suplemente na bazi kolagena. Često je posljednjih godina isticala i kako se osjeća sjajno u svojem tijelu.

Film koji trenutno snima drugi je nastavak komedije iz 2019. godine. Sa Sandlerom je prvi put glumila u romantičnoj komediji "Just Go With It" 2011. godine, a ovo će im biti treći film u kojem oboje imaju glavne uloge.

Glumci kažu kako obožavaju raditi skupa, a tijekom dugogodišnje suradnje postali su i pravi prijatelji.

Raščupanog i zapuštenog slavnog glumca jedva smo prepoznali, no njegovoj lijepoj djevojci zgodan je i ovakav! +16

Zovu je hrvatskom Kim Kardashian, a jedna je od naših najuspješnijih influencerica: "Dovoljno sam se dokazala i želim izaći iz nečije sjene" +26