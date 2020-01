Jennifer Aniston snimljena je u društvu Willa Specka dok cijeli svijet šuška o njezinom pomirenju s Bradom Pittom.

I dok svjetski mediji pišu o mogućem pomirenju bivšeg holivudskog para Brada Pitta i Jennifer Aniston, ona je uhvaćena s drugim muškarcem i to na odmoru u Meksiku.

Naime, paparazzi su u meksičkom Tulumu uspjeli snimiti 50-godišnju Jennifer na plaži u minijaturnom bikiniju, koji je pritom otkrio njezinu besprijekornu figuru, dok je s njom bio njezin dugogodišnji bliski prijatelj, poznati 49-godišnji redatelj Will Speck. Oboje su primijetili da ih snimaju kamere, a na njihovim se licama moglo uočiti negodovanje i protestiranje zbog istog pa možemo pretpostaviti kako im zbog toga nije bilo drago te da nisu očekivali da će biti snimljeni.

Njih dvoje postali su bliski 2016. godini kada su zajedno radili na snimanju komedije "Office Christmas Party". Prvi put su zajedno snimljeni u rujnu u trenutku kada ga je Jennifer poljubila u obraz kao znak pozdrava nakon jedne večere s prijateljima u Los Angelesu.

"Jennifer i Will imaju vrlo posebnu vezu i on je definitivno kandidat da joj postane nešto više od prijatelja. On je duhovit, suosjećajan, nježan, voli avanture i ambiciozan je, to su sve osobine koje Jennifer traži kod muškarca", izjavio je tada anonimni izvor za Women's Day.

Zanimljivo je da se proteklih nekoliko tjedana naveliko šuška o novoj-staroj ljubavi između Jennifer i njezinog bivšeg supruga Brada Pitta, a neki čak nagađaju da bi svoju vezu mogli obznaniti svijetu na ovogdišnjoj dodjeli nagrade Zlatni globus koja će biti održana u nedjelju. Jennifer je naime jedna od nominiranih za glavnu žensku ulogu u seriji "The Morning show".