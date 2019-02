Jennifer Aniston danas slavi 50. rođendan.

Vjerovali ili ne, ali holivudska glumica Jennifer Aniston danas navršava 50 godina.

Na prvi pogled to nikako ne bismo mogli zaključiti jer se Jen može pohvaliti boljim izgledom i tjelesnom formom od brojih mlađih kolegica.

Prije nego je postala slavna Jennifer je radila u teleprodaji, konobarila je te distribuirala reklamne letke vozeći bicikl kako bi mogla financirati glumačku karijeru. Na televiziji se prvi put pojavila 1990. godine u seriji "Molloy" te u hororu "Leprechaun", a glumila je i u glazbenom spotu Toma Pettyja i The Heartbreakersa za pjesmu "Walls".

Njezinu glumačku karijeru definitivno je obilježila uloga Rachel Green u popularnoj seriji "Prijatelji" koja se emitirala od 1994. do 2004. godine i koja joj je donijela nagrade Emmy, Zlatni globus i Nagradu udruženja glumaca.

2002. godine za ulogu u filmu "The Good Girl" bila je nominirana za nagradu Spirit. Uz to pojavljivala se u brojnim filmovima kao što su "Cake", "Bruce Almighty", "Horrible Bosses", "Office Space" i "We're the Millers".

Što se ljubavnog života tiče, Jennifer je od 2000. do 2005. godine bila udana za Brada Pitta. 2011. godine počela je izlaziti s Justinom Therouxom s kojim se vjenčala 2015. godine, no razveli su se 2018. Trenutno nije u vezi.

Jennifer je pedeseti rođendan proslavila u velikom stilu, u društvu najvećih holivudskih zvijezda u Los Angelesu, a na zabavi se pojavio i njen prvi suprug Brad Pitt.