Jennifer Aniston (52) otkrila je svoj stav prema cijepljenju, ali i zašto je prekinula prijateljstva s nekim ljudima.

Glumica, koja je primila drugu dozu cijepiva u svibnju, dala je intervju za InStyle i istaknula da joj smetaju antivakseri koji ne slušaju znanstvene činjenice i odbijaju primiti cjepivo protiv koronavirusa.

"Još postoji velika grupa ljudi koji su antivakseri ili jednostavno ne slušaju činjenice. To je stvarno prava šteta. Upravo sam izgubila nekoliko ljudi koji su bili dio moje svakodnevice jer su odbili cijepiti se ili ne žele otkriti jesu li to učinili. To je baš nesretna stvar", ispričala je Jennifer.

"Osjećam da je tvoja moralna i profesionalna obveza da informiraš ljude jer nismo svi otporni ili testiramo se svaki dan. Zeznuto je jer svatko ima pravo na svoje mišljenje, no puno njih se temelji na ničemu osim na strahu ili propagandi", dodala je Aniston.

Priznala je da je tijekom pandemije često pratila vijesti, no u jednom trenutku se morala odmoriti od svega toga.

"Morala sam prestati toliko gledati televiziju. Sve nas je uhvatila panika jer smo se nadali da ćemo jednog dana ustati i čuti nešto što će nam dati više nade, a dobivali smo sve više ludila", istaknula je Jennifer.