Jennifer Aniston otvorila je profil na Instagramu i objavila prvu fotografiju s ekipom iz kultne serije "Prijatelji".

Fanovi kultne serije "Prijatelji" konačno mogu odahnuti jer je njihova miljenica Jennifer Aniston odlučila otvoriti profil na Instagramu i to sa stilom.

Naime, Jennifer je objavila prvu fotografiju na popularnoj društvenoj mreži i to na kojoj pozira s cijelom ekipom "Prijatelja" koja se ponovno okupila. Tako su se uz 50-godišnju glumicu na fotki našli i Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow i Matthew Perry.

"Sada smo i prijatelji na Instagramu. Bok Instagram", napisala je glumica uz objavljenu fotografiju i time zapalila društvene mreže.

U vrlo kratom periodu glumicu je do ovog trenutka zapratilo više od 165 tisuća obožavatelja, a osim njih ta je vijest razveselila i njezine slavne prijatelje poput glumice Reese Witherspoon.

Inače, kultna serija "Prijatelji" obilježava 25. godišnjicu, a njezinih se početaka prisjetio i David Schwimmer iliti Ross.

"Slavimo jedan četvrtak navečer koji se dogodio prije 25 godina. Hvala svima obožavateljima, ne bismo uspjeli bez vas. Šaljem puno ljubavi ostaloj petorici - Jennifer, Courteney, Lisi, Mattu i Matthewu. Još uvijek smo tu za vas", napisao je David.

Iako mnogi godinama priželjkuju nove nastavke serije ili snimanje filma nastalog prema njoj to se zasad nije dogodilo, a čini se kako ni neće.

"Naši producenti ne bi to htjeli, ne bi nam to dozvolili. Postojala je želja i kod nas, jer fanovi to silno žele. Bilo bi nam sigurno zabavno, snimiti nekoliko epizoda. Ali možda je ovako bolje, no to zapravo nikad nećemo saznati", zaključila je Jennifer u jednom od nedavnih intervjua.