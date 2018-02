Jadni Justin Theroux. On se rastaju, a Brad Pitt je u centru pažnje.

Jennifer Aniston i Justin Theroux objavili su svijetu da se razvode, šokiravši tako mnoge koji su vjerovali u njihov brak. Razvode se nakon svega dvije bračne godine, a odluku o razdvajanju donijeli su krajem prošle godine. "Inače bismo to zadržali za sebe, ali s obzirom na tračeve i izmišljotine, htjeli smo iznijeti istinu", objasnili su u priopćenju koje potpisuje glumičin glasnogovornik Stephen Huvane.

Nakon objave, jasno je da su društvene u ekstazi. Zbrojite dva i dva - Brad je slobodan, Jennifer je slobodna. Hoće li se omiljeni par pomiriti? Hoće li Jennifer biti pomajka djeci Angeline i Brada? Očito je da obožavatelji lijepe glumice nikad nisu preboljeli njezin i Bradov razvod. Bili su poznati kao omiljeni par, a kada ju je napustio zbog Angeline Jolie, žene diljem svijeta tugovale su zajedno s Jennifer, osjećajući njezinu patnju. I sama je s vremenom postala ljuta što je obilježena kao ona koja je ostavljena. Kao da se razvod ne događa svima. No Brad je Brad. A sada je Jennifer opet solo...

Jennifer Aniston and Justin Theroux have announced that they are separating. Hear that, Brad?? — PINA (@PinaOnAir) February 15, 2018

Plot twist: she gets back with Brad Pitt and is step mom to Angelina’s kids #JenniferAniston pic.twitter.com/z60mXi2Jb0 — Jerry Don (@JerryDonut1) February 16, 2018