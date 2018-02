Svjetski mediji raspisali su se o razvodu Jennifer Aniston i Justina Therouxa. Preciznije, moglo bi se reći o prekidu jer, kako tvrde, ne postoji dokaz da je ovaj par uopće bio u braku.

Vijest o razvodu Jennifer Aniston i Justina Theruxa odjeknula medijima protekli tjedan. Par se nakon dvije i pol godine odlučio razići, a javnost su o tome obavijestili priopćenjem, baš kao što to i priliči velikim zvijezdama.

"Odlučili smo najaviti svoju rastavu. Odluka je bila obostrana i donesena je krajem prošle godine", obznanili su sada već bivši partneri i dodali kako su se odlučili rastati kao par, ali i da se vesele nastavku dragocjenog prijateljstva.

Par je u bračnu luku uplovio u kolovozu 2015. godine na tajnoj ceremoniji u Los Angelesu. No, ako je vjerovati napisima američkih medija, postoji mogućnost da Justin i Jennifer zapravo nikada niti nisu bili u braku. Američki tabloid TMZ tvrdi da ne postoji nikakav papirnati dokaz o tome da su njih dvoje sklopili bračnu zajednicu. Pretražili su, kako pišu, sve podatke o vjenčanima u Los Angelesu još od 2010. godine, no vjenčani list Justina i Jennifer nisu uspjeli pronaći. Dokumente o sklapanju braka par je mogao dobiti i u nekoj drugoj saveznoj državi, no izvori bliski glumcima tvrde da se već dugo šuška o tome da oni zapravo uopće nisu legalno vjenčani.

"Kontaktirali smo također i nekoliko odvjetnika koji se bave brakorazvodnim parnicama i niti jedan od njih nije angažiran ni od strane Justina ni od Jennifer. U pravilu postoji mogućnost da su vjenčani, no prema onome do čega smo došli postoji mogućnost i da nisu", piše TMZ.

Njihovo otkriće prenijeli su i drugi mediji među kojima su Mirror i The Sun. Oni su, kako tvrde, i sami pokušali razjasniti situaciju poslavši upite glasnogovornicima slavnog para. No, odgovor od njih nije stigao stoga se s pravom možemo zapitati taje li to nešto ipak Justin i Jennifer? Bilo kako bilo, ne sumnjamo da će istina ubrzo izaći na vidjelo.