Jennifer Aniston i Adam Sandler snimljeni su zajedno na setu filma "Murder Mystery 2" čije je snimanje počelo ovih dana.

Holivudske zvijezde Jennifer Aniston i Adam Sandler snimljeni su po prvi put zajedno na snimanju drugog nastavka filma "Murder Mystery" u Oahuu na Havajima, pri čemu je lijepa glumica plijenila pažnju atraktivnom odjevnom kombinacijom.

52-godišnja Jennifer šetala je uz svog tri godine starijeg kolegu noseći na sebi suknju s dubokim prorezom s prednje strane, koja je istaknula njezine savršeno oblikovane noge, a sve je uskladila sa zelenom bluzom ispod koje nije imala grudnjak, šeširom i visokim sandalama.

Povratak Audrey i Nicka Spitza, iliti likova koje Jennifer i Adam utjelovljuju najavljen je u rujnu, odnosno više od dvije godine nakon što je prvi nastavak "Murder Mysteryja" premijerno prikazan.

Ovaj omiljeni filmski dvojac prvi je put zajedno radio na romantičnoj komediji "Just Go With It" iz 2011. godine, a ovo će im biti treći film u kojem oboje glume glavne uloge.

Jennifer je nedavno svoje obožavatelje na Instagramu oduševila prirodnim izdanjem nakon što je pokazala prirodno lice bez trunke šminke na njemu, a posljednjih je godina isticala kako se osjeća sjajno u svojem tijelu te ne mari za godine, ali ni za plastične operacije.

"Mislim da su naša tijela prelijepa i da bismo ih trebali slaviti te se osjećati dobro u njima bez obzira na našu dob. Ne bismo ih se trebali sramiti", zaključila je u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

