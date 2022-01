Jenna Jameson boluje od rijetke bolesti zbog koje ne može hodati, na Instagramu se javila iz bolnice gdje će ostati do daljnjeg.

Umirovljena zvijezda filmova za odrasle, 47-godišnja Jenna Jameson, primljena je u bolnicu gdje će ostati dok se ne oporavi jer zbog rijetke bolesti trenutno ne može hodati.

Iz bolnice se javila na svojem Instagramu gdje je otkrila da joj je dijagnosticiran Guillain-Barreov sindrom, a radi se o rijetkom autoimunom poremećaju zbog kojeg imunološki sustav oštećuje živce, što može dovesti do mišićne slabosti i ponekad do paralize.

U videu koji je objavila zahvalila se svima na podršci te je poručila kako se nada da će terapija djelovati pa će moći izaći iz bolnice.

Fanovi su joj u komentarima poželjeli brz oporavak, a mnogi su napisali i da će se moliti za nju.

O zdravstvenom stanju bivše pornozvijezde oglasio se i njezin dugogodišnji partner Lior Bitton s kojim ima četverogodišnju kći Batel Lu.

On je na svojem Instagramu otkrio kako je Jenna otišla u bolnicu nakon što je dva tjedna povraćala, no tada su je vratili kući, da bi je nakon dva dana ponovno primili jer su joj mišići u nogama toliko oslabjeli da više nije mogla hodati.

Prethodno je Jennin život već bio ispunjen traumama, a iza nje su i dva propala braka.

S kolegom i vlasnikom pornokompanije Bradom Armstrongom u braku je izdržala svega deset tjedana. Par je prekinuo 1997. godine, no do 2001. godine po ugovoru su radili zajedno te su se tek tada službeno rastali.

Drugi suprug bio je vlasnik jednog pornostudija Jay Grdina, a braku su bili od 2003. do 2006. godine. Za to vrijeme on je bio jedini muškarac s kojim je snimala scene, a tijekom tog braka saznala je i da boluje od raka kože. Iako je on uklonjen operacijom, Jenna je ubrzo nakon što je nakon dijagnoze pobacila njihovo dijete te više nije mogla zatrudnjeti s njim, a sav taj stres doveo je do razvoda.

2006. godine na popularnom Myspaceu Jenna je upoznala bivšeg UFC borca Tita Ortiza, s kojim je 2009. godine dobila blizance, no par se rastao 2013. godine.

Filmove za odrasle počela je snimati 1993. godine, kao osvetu bivšem dečku, tatoo majstoru Jacku za njegovu nevjeru, a kasnije je u svojoj knjizi otkrila da ju je silovao njegov ujak, kao i da je sa 16 bila žrtva grupnog silovanja.

Jennin burni život ispunile su i ovisnosti o drogama kao i o plastičnim operacijama kojima se dovela do neprepoznatljivosti.

